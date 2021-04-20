Avrupa Süper Ligi'nde ilk çatlak; Chelsea ve Manchester City ayrılabilir

Avrupa futbolunun bir numaralı gündem konusu haline gelen Avrupa Süper Ligi hakkında dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını organizasyonun kurucuları arasında yer alan 6 İngilizlerden Chelsea ve Manchester City'nin organizasyondan ayrılabileceğini iddia etti.

İngiliz basınından The Guardian yakın zamanda organizasyonda çatlaklar olabileceğini okuyucularına duyurdu. Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan İngiliz kulüpleri Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'dan ikisinin ciddi şekilde ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Chelsea ve Manchester City'nin ayrılmak için görüşmelere başladığı belirtildi.

İngiliz basınında Liverpool'un da taraftar baskısı nedeniyle ayrılabileceği gündeme geldi. Nitekim Liverpool, kulübün Avrupa Süper Ligi'ndeki yol haritasını açıklamak için Salı günü planlanan tüm personel toplantısını iptal ettiğini açıklamıştı.

Taraftardan büyük tepki gelmişti

Öte yandan geçtiğimiz gün Liverpool taraftarları Anfield Road'a gelerek Avrupa Süper Ligi'nde yer aldıkları için takımlarını protesto etmişlerdi. Taraftarlar, "Liverpool taraftarları Avrupa Süper Ligi'ne karşı", "Yazıklar olsun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar asmışlardı.