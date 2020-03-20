The Guardian: Britanya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı haftaya hayvanlar üzerinde denenmeye başlanacak

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Britanya'da kısa süre içerisinde yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı bir aşı geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

The Guardian'ın ulaştığı bilgilere göre Oxford Üniversitesi'nde Profesör Sarah Gilbert'in liderlik ettiği bir ekip, aşıyı haftaya hayvanlar üzerinde, testler başarılı ilerlerse gelecek hafta da insanlar üzerinde denemeyi planlıyor.

Eğer yapılacak testler başarılı olursa aşının virüse karşı ne kadar etkili olduğunun tespit edilebilmesi için daha büyük gruplar üzerinde denemeler yapılacak.

Britanya yasalarına göre insanlar üzerinde ilaç denemesi yapılmadan önce hayvanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor, ancak aşı daha önce başka hastalıklara karşı denendiği için bu süreç hızlandırıldı.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Adrian Hill, "Aşının en yakın zamanda üretilmesi gerektiğinin farkındayız. Özellikle ölü sayısının en yüksek olmasını beklediğimiz haziran-temmuz aylarına kadar hazır olması gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

Hill, normal güvenlik sürecini takip ettiklerini, ancak aşının işe yaradığını tespit ettikleri anda gerekli yerlere ulaştırabilmek için süreci hızlandıracaklarını ifade etti.