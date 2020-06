The Guardian: Britanya'da bakanlar pandemi hakkında bir yıl önceden uyarıldı!

T24 Dış Haberler

Britanyalı bakanların geçen sene "influenza benzeri bir pandemi" hakkında uyarıldığı iddia edildi.

Britanya gazetesi The Guardian'a sızdırılan bir belgeye göre kabine bakanlarına bu salgının "yıkıcı" ekonomik ve sosyal sonuçları olacağı söylendi. Dökümanda, "Hafif bir pandemi bile on binlerce can kaybına sebep olabilir ifadeleri yer aldı.

Hükûmetin Kıdemli Bilim Danışmanı Sir Patrick Vallance'ın imzasını taşıyan belgede bakanlara olası bir salgına karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği ve hiçbir şey yapılmamasının potansiyel olarak büyük hasara sebep olacağının bildirildiği görülüyor.

The Guardian'ın bir bölümünü yayımladığı raporda uzmanların kabine üyelerine kişisel koruma ekipmanı stoklama, diğer ülkelerle gerekli kitler konusunda önden anlaşma yapma, hastalık izi sürmek için bir sistem kurma ve ölü sayısındaki artışlarla mücadele edebilmek için bir plan yapma konularında tavsiyelerinde bulunduğu görülüyor.

Raporda yurt dışındaki Britanya vatandaşlarına yardımda bulunmak ve onları ülkelerine döndürmek de bir "öncelik" olarak belirlendi.

"Hassas bilgi" damgalı 600 sayfalık dökümanda bir Koronavirüs salgınından da bahsedildiği, ama influenza benzer salgından daha az hasar vereceğinin belirtildiği görülüyor.

Dökümanın sızdırılmasının ardından hükûmet salgından önce ne tür hazırlıklar yaptıklarına dair bilgi vermeyi reddederken, "sıfırdan başladığımızı söylemek haksızlık olur" dedi. The Guardian'a açıklamalarda bulunan hükûmet sözcüsü geçen yıllarda olası bir salgın hakkında yapılan çalışmalara işaret etti ve "Bu virüsle mücadelede doğru zamanda doğru adımlar atıldı" dedi.

Öte yandan, kabineye verilen döküman hakkında bilgisi olan bir kaynak geçmişte pandemi tehditinin yeterince dikkate alınmadığını belirtti.