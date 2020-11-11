The Guardian: Britanya Başbakanı Johnson'ın Biden-Harris ikilisini kutladığı paylaşım, Trump'a yönelik tebrik mesajının üzerine yazılmış

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ABD'de seçimleri kazanan Joe Biden'ı kutlamak için Twitter üzerinden yayınladığı açıklamada Donald Trump'ı da kutlayan "gizli bir mesaj" olduğu belirtildi.

ABD medyasının Demokrat adayların kazanacağına dair projeksiyonundan bir kaç saat sonra yayımlanan mesajda Johnson, Biden'ı kutlamış ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i "tarihi başarısı" için tebrik etmişti.

The Guardian'ın aktardığına göre siyah beyaz mesajın renk ayarlarıyla oynandığında arka planda Trump'a yönelik bir tebrik mesajı olduğu görülüyor.

Renk ayarları değiştirildiğinde mesajın tamamı görülmese de, "Donald Trump'ı", "kıymetli müttefikimiz ABD ile daha yakından çalışmayı", "ortak öncelikler" ve "ikinci dönem" ifadeleri görülüyor.

Görseli ilk olarak yayımlayan Guido Fawkes blogu, 3 Kasım gecesi Trump'ın bazı kritik eyaletlerde öne geçmesinin,10 Numara'nın seçimi Cumhuriyetçi adayın tekrar kazanabileceğini öngörmesine sebep olmuş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ancak eski görselin silinmeyip Biden-Harris ikilisine yönelik mesajın bunun üzerine yerleştirilmesi kafalarda soru işareti yarattı.