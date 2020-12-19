The Guardian, Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi gerektiğini savundu: "Basın özgürlüğüne yapılan saldırı reddedilmeli"

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Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian, başyazısında Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi gerektiğini ifade etti. Gazetenin editörleri, " "Basın özgürlüğüne yapılan saldırı reddedilmeli" dedi.

Chelsea Manning'in sızdırdığı gizli askeri ve diplomatik belgelerin Wikileaks tarafından yayınlanmasıyla ABD ve diğer devletlerin işlediği insan hakları suçlarını açığa çıkartıldığı belirtilen başyazıda, ABD'nin Assange'a yönelttiği suçların basın özgürlüğünün temellerini baltaladığını ifade etti.

The Guardian başyazısında, "Wikileaks tarafından ortaya çıkarılan suçlar nedeniyle kimse mahkemeye çıkmadı. Onun yerine Trump hükûmeti bu suçlamaları incelediği için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne saldırdı ve bu suçları ortaya çıkaran adamı kovaladı" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin editörleri, ABD'nin Assange'ı "Casusluk Yasaları" altında suçlayarak gazeteciliğin temel ilkelerinden biri olan "hükûmetler hakkında kritik bilgileri saklamama, paylaşma"ya saldırdığını ifade etti.

Aynı zamanda başyazıda 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'a Assange'a af çıkarması için çağrıda bulundu.

The Guardian, "İsveç'in Assange hakkındaki tecavüz suçlamalarını inelemeyi bıraktığını" ve Assange'ın kefalet ödemediği için 50 haftalık cezasını çektiğini, bu yüzden kararda bu davaların rol oynamaması gerektiğini ifade etti.

Britanya'da mahkeme 4 Ocak'ta Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. Mevcut olarak Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Assange iade edilirse ABD'de 175 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.