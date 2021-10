The Everly Brothers'ın Don Everly'si hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Rock'n'roll ikilisi The Everly Brothers'ın bir yarısı olan Don Everly 84 yaşında hayatını kaybetti.

Everly ailesinin sözcüsü ölümü Los Angeles Times'a doğrularken ölüm nedenini açıklamadı.

Aileden yapılan açıklamada, "Don kalbi ne derse hep onu dinleyerek yaşadı. O hayallerini yaşayabilmekten, ruh eşi Adela ile evli olmaktan ve bir Everly Brother olmaktan ne kadar mutlu olduğunu hep dile getirirdi" denildi.

Popüler müziğin en iyi partnerliklerinden biri sayılan Everly Brothers ile Phil ve Don, 1950 ve 1960'larda Bye Bye Love ve All I Have to Do Is Dream gibi birçok hit parçaya imza attı.

1957 ile 1962 arasında ikilinin 15 şarkısı ABD'de Top 10 listesine girdi. The Rolling Stone dergisi, onları "tarihin en önemli rock ikilisi" olarak nitelendirmişti.