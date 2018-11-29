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The Economist'in 2019 için Türkiye tahayyülü: Erdoğan, canı ne isterse onu yapabilir

"Genişletilmiş yetkilerle donatılan ve zayıf bir muhalefetle karşı karşıya olan Erdoğan..."

29 Kasım 2018 18:56

T24 Haber Merkezi
Gonca Tokyol

Dünyanın önce gelen dergilerinden The Economist, 2019 özel sayısını yayınladı. Dergide yer alan '2019'da dünya' bölümünde Türkiye için "Genişletilmiş yetkilerle donatılan ve zayıf bir muhalefetle karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canı ne isterse onu yapabilir" yorumunda bulunuldu. 

Erdoğan'ın eylemlerinin yer yer Türkiye ekonomisini ayakta tutan yabancı yatırımcıları 'ürküttüğü' kaydedilirken; "Bu güveni yeniden kurmak için gereken önlemleri almayı reddeden Erdoğan, Türk Lirası'nın 2018'deki seyrini kapsamlı bir ekonomik krize dönüştürme riskine giriyor ve bu da otoritesinin altını oyabilir" dendi. 

Türkiye değerlendirmesinde sadece negatif yorumlara yer vermeyen The Economist'teki metin şöyle sonlandırıldı: "Eğer ekonomi istikrara kavuşursa, dinamik bir özel sektör ve sürdürülebilir kamu yatırımları büyümeyi destekler."

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