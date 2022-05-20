The Economist'ten "Yaklaşan gıda felaketi" kapağı

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Britanya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından The Economist dergisinin bu haftaki sayısı 'Yaklaşan gıda felaketi' manşetiyle çıktı.

Economist'in yeni sayısının ana makalesinde, "Ukrayna'yı işgal ederek Vladimir Putin, savaş alanından çok daha uzakta yaşayan insanların da hayatını mahvedecek; hatta bunu pişman olabileceği seviyede yapacak" ifadeleri yer aldı.

Savaşın öncesinde bile Covid-19 pandemisi, iklim değişikliği ve enerji krizi nedeniyle küresel gıda sisteminin büyük zarar gördüğüne dikkat çeken The Economist, savaş nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ve yağlı tohum ithalatının neredeyse tamamen durduğunu; Rusya'nınkinin ise tehlike altında olduğunu belirtti. İki ülke, dünya genelindeki kalori ithalatının yüzde 12'sini yapıyordu.

Tahıl fiyatları sene başından bu yana yüzde 53 artmıştı. Hindistan'ın sıcak hava dalgası nedeniyle ithalatı durduracağını açıklamasıyla mayıs ayında fiyatlar yüzde 6 daha arttı.

The Economist, birçok kişinin krizin sadece yüksek fiyatlardan ibaret olmadığını; önümüzdeki günlerde insanları çok daha büyük bir tehlikenin bekliyor olabileceğini kabul ettiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres 18 Mayıs'ta "Savaş on milyonlarca insanı gıda güvensizliğinin sınırlarına itti, bu da yetersiz beslenme, geniş kitlelerde açlık ve nihayetinde kıtlığa yol açabilir" dedi.

The Economist'e göre gıda bulup bulamayacağı belli olamayanların sayısı yüksek gıda fiyatları nedeniyle 440 milyon daha artarak 1.6 milyara yükseldi; 250 milyon kişi ise açlığın sınırında. Dergiye göre Rusya-Ukrayna savaşı uzarsa yüz milyonlar daha yoksulluğa sürüklenebilir.

Makalede, "Siyasi huzursuzluk artacak, çocukların gelişimi etkilenecek ve insanlar açlık yaşayacak" değerlendirmesinde bulunuldu.