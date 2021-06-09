The Economist Endeksi: En yaşanabilir şehir Yeni Zelanda'dan, en az yaşanabilir şehir ise Venezuela'dan çıktı

The Economist'in "en yaşanabilir şehirler" listesinde bu yıl Yeni Zelanda'nın Auckland şehri, Viyana'yı geçerek birinci sıraya yerleşti. 10 şehirlik listede Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya'dan şehirler ilk sıraları doldurdu.

The Economist Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre belirlenen "en yaşanabilir şehirler" listesinde Yeni Zelanda'nın Auckland şehri birinci, Japonya'nın Osaka şehri ikinci sırada yer aldı.

Yaşanabilirlik endeksinde bir şehrin sağlık sistemi, çevre ve kültürü, eğitim ve altyapı durumu inceleniyor. 2020 için belirlenen listede "en yaşanabilir 10 şehir" şöyle sıralandı:

Auckland-Yeni Zelanda Osaka-Japonya Adelaide-Avustralya Wellington-Yeni Zelanda Tokyo-Japonya Perth-Avustralya Zürih- İsviçre Cenevre-İsviçre Melbourne-Avustralya Brisbane-Avustralya

Yaşanabilirlik endeksinde çeşitli sorunlar nedeniyle "en az yaşanabilir" olan 10 şehir de şöyle sıralandı:

Caracas-Venezuela Douala-Kamerun Harare-Zimbabwe Karachi-Pakistan Trablus-Libya Cezayir-Cezayir Dhaka- Bangladeş Port Moresby-Papua Yeni Gine Lagos-Nijerya Şam-Suriy

The Economist, her sene hazırladığı listeyi 2019'da Covid-19 salgını nedeniyle tamamlamamıştı.