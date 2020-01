The Eagles grubunun kurucularından Glenn Frey hayatını kaybetti

ABD'li ünlü rock grubu The Eagles'ın kurucularından Gitarist Glenn Frey, 67 yaşında hayatını kaybetti. The Eagles, 'Hotel California' adlı şarkılarıyla dünya çapında 150 milyon albüm satmıştı.

Frey'in eklem iltihabı, kalın bağırsak iltihabı ve zatürre rahatsızlıklarından kaynaklı komplikasyonlar sonucu New York'ta hayatını kaybettiği bildirildi.

Frey, The Eagles'ı 1971 yılında Don Henley, Bernie Leadon ve Randy Meisner ile birlikte kurdu.

Frey, grubun en büyük hitleri arasında yer alan Heartache Tonight ve Lyin' Eyes'ı adlı şarkıların da bestecisi.

Ailesi ve gruptaki müzisyenler Frey'in ölümüyle ilgili açıklamalarında "Kelimeler acımızı, sevgimizi ve bize verdikleri için ona duyduğumuz saygıyı tarif etmeye yetmez" dedi.

Solo kariyer

Henley de, "Benim ağabeyim gibiydi, aileydik ve tüm aileler gibi bazı sorunlar oluyordu. Fakat 45 yıl önce kurduğumuz bağ, Eagles'ın dağıldığı 14 yıl boyunca dâhil hiç kopmadı" ifadelerini kullandı.

Grubun 1980 yılında dağılmasından sonra Frey kariyerine solo albümle devam etti.

Frey'in en beğenilen şarkıları arasında 1984 yapımı Beverly Hills Cop (Sosyete Polisi) filminin müziği The Heat is On da bulunuyor.

Grup 1994 yılında tekrar bir araya geldi ve dünya turnesine çıktı.

Henley, The Eagles'ın ancak "Cehennem buz tuttuğunda" (Hell Freezes Over) bir araya gelebileceğini söylemişti.

Bu sözler daha sonra, grubun aynı yıl çıkan albümünün de adı oldu.