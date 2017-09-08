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Eğitim

'THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda geriledik

08 Eylül 2017 13:40

ANKARA, (DHA) - LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2018’i yayınladı. Türk üniversitelerinin son yıllardaki düşüşü bu listede de devam ederken, geçen yıl 981 üniversitenin açıklandığı  sıralamada 17 Türk üniversitesi yer almasına karşın bu yıl açıklanan bin 102 üniversitenin 22’si Türk üniversitesi yer aldı.

İngiliz sıralama kuruluşu TES Globalin hazırladığı Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması 3-5 Eylül 2017 tarihlerinde Londra’da King’s College’da geçekleşen Dünya Akademik Zirvesinde açıklandı. Geçen yıl 981 üniversitenin açıklandığı bu sıralamada 17 Türk üniversitesi yer alırken bu yıl açıklanan bin 102 üniversitenin 22’si Türk üniversitesi.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İÇİNDE YİNE 4. SIRADA

Türkiye’den ise bu yıl ilk 300 içinde hiç üniversite yer almazken ilk 500’de dört üniversite yer alıyor. Atılım Üniversitesi ise geçen yıl 401-500 aralığında yer alırken bu yıl 601-800 aralığında yerini buldu. Aynı aralıktaki üniversiteler alfabetik sıralandığı için Atılım Üniversitesi Türkiye’de beşinciliği Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ ile paylaştı. Buna karşın vakıf üniversiteleri içinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4. sırada yer aldı.

Dünyada yer alan üniversitelerin çeşitli kriterleri sağlayanlarının değerlendirildiği bu sıralama araştırma, eğitim, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünüm konularını dikkate alıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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