The Dark Knight Rises için geri sayım başladı

T24

The Dark Knight Rises’ın ilkbaharın sonlarına doğru başlayan ve yedi ay süren çekimleri bitti. Filmle ilgili yeni kareler Empire’da yayınlandı.Filmin yönetmeni Christopher Nolan, hikayenin, Joker’in yakalanmasından sekiz yıl sonrasında geçtiğini açıklayarak filmle ilgili ipuçları verdi. Nolan, “Tüm amacımız Batman ve Bruce Wayne’in hikayesini bitirmek. Hikaye ikinci filmin sonundan devam etmeyecek. Batman’i 8 yıl sonra biraz daha yaşlı bir halde bulacağız” diye konuştu.Filmde, Gotham City'nin yeni belalısı olarak sinemaseverlerin karşısına Bane çıkıyor. Bane, Gotham’ı işgal ederken polis şefi Jim Gordon da Batman’i yakalamaya çalışıyor. Sekiz yaş daha yaşlanmış Batman ise Bane’le savaşmak için Gotham’a dönüyor.Çizgi romanda Batman’i en çok zorlayan kötü karakter olan Bane, filmin en çok merak edilen karakteri.Bir diğer merak edilen karakter ise Anne Hathaway'in canlandırdığı Kedi Kadın. Daha önce Tim Burton'ın yönettiği Batman Dönüyor'da da yer alan Kedi Kadın, serinin hayranlarının en şüpheyle yaklaştığı karakter.Öte yandan ilk filmin 'kötü'leri Liam Neeson'ın canlandırdığı Ra's Al Ghul ve Cillian Murphy'nin canlandırdığı 'Scarecrow' da üçüncü filmde gözükecek.Filmin ilk fragmanı ise, 'prologue' adı verilen altı dakikalık bir görüntüyle beraber gelecek ay yayınlanacak. Filmin fragmanı Sherlock Holmes filminin Amerika’da vizyona gireceği gün sinemalarda gösterilecek. Prologue ise Mission Impossible’nin vizyona gireceği gün gösterilecek.Ayrıca, Warner Bros'un, seriye Nolan ve Christian Bale olmadan bir TV dizisiyle devam edeceği de planlar arasında yer alıyor.Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Joseph Gordon Levitt, Marion Cotillard, Michael Caine ve Morgan Freeman'ın başrolünde yer aldığı 'The Dark Knight Rises' 20 Temmuz 2012'de gösterime girecek.