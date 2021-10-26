The Crown yeni sezonunda Prenses Diana'nın tartışmalı BBC röportajına da yer verecek

Netflix, İngiliz Kraliyet ailesini anlatan ‘The Crown’ dizisinin beşinci sezonunda, Prenses Diana'nın olay yaratan Martin Bashir röportajına yer verecek.

Netflix'in çok izlenen yapımlarından biri olan The Crown, beşinci sezonuna hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonunda, Prenses Diana’nın 1995’te BBC Panorama programı için gazeteci Martin Bashir’le yaptığı röportaj da yer alacak. D

Daily Mail’e konuşan ismini vermeyen bir kaynak, “The Crown’un yaratıcıları röportajı beşinci sezon için kritik bir an olarak görüyor. O yüzden buna büyük bir yatırım yapıyorlar” dedi.

"Bu röportaj sayısız kişiye zarar verdi"

Sahte belge ve iddialarla Prenses Diana’yı ikna ederek röportaj yapan Martin Bashir, BBC’nin yıllar sonra yaptığı soruşturmanın ardından editoryal kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu. BBC röportaj nedeniyle Kraliyet ailesinden özür dilemişti. Prens William, “Bu röportaj anne ve babamın arasındaki ilişkiyi kötüleştiren ana etkenlerden biriydi. Sayısız kişiye zarar verdi. BBC'nin hatası annemi korku, paranoya ve yalnızlığa itti. BBC o dönem dile getirilen şikayetleri doğru bir şekilde soruştursaydı, annem bunun bir oyun olduğunu anlardı” demişti.