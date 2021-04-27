The Crown dizisinde Prens Andrew'u canlandıracak oyuncu bulunamıyor iddiası

Dijital yayın platformu Netflix'in dizilerinden The Crown'ın yapımcılarının Prens Andrew'u canlandıracak oyuncu bulmakta zorlandığı öne sürüldü.

Prens Andrew'un, cinsel taciz suçları ile gündeme gelen milyarder Jeffrey Epstein'le ilişkisi tartışma yaratmış ve York Dükü, kraliyet görevlerinden çekilmişti.

Independent Türkçe'nin The New York Post'tan aktardığına göre yapım şirketi Left Bank Pictures'ın, Spotlight internet sitesinden verdiği ilanda "rolün çok iyi" olduğunda ısrarcı olması dikkat çekti.

Popüler dizinin çekimlerinin temmuzda başlaması bekleniyor. York Dükü, The Crown'ın 5. sezonunda 30'lu yaşlarının ortalarından 40'larının başına kadar ekranlara gelecek.

"Çekici bir rol değil"

Yapıma yakın kaynaklardan biri oyuncu seçimine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Prens Andrew, kraliyet ailesinin popüler olmayan üyelerinden biri ve ünlü olmak isteyen oyuncular kesinlikle onu canlandırmak için sıraya girmiyor. Çekici bir rol değil ve karakterin Hollywood kariyerini canlandırması pek olası görünmüyor."

Prodüksiyon ekibi iddiaları reddetti

Öte yandan prodüksiyon ekibi oyuncu bulmakta sıkıntı yaşadığına yönelik iddiaları reddetti.

Dizi adına açıklama yapan sözcü şunları söyledi:

"The Crown'ın 5. sezonundaki herhangi bir rol için oyuncu bulmak konusunda kesinlikle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil ve yapımlar için Spotlight'a ilan vermek normal bir uygulama."

Dizinin 4. sezonunda Prens Andrew'un 20'li yaşlarındaki halini Tom Byrne canlandırmıştı ancak gelecek sezonda zamansal ilerlemeden ötürü tamamen yeni bir oyuncu kadrosu kullanılacağı belirtildi.