The Crown dizisinde Kraliçe'yi oynayan Claire Foy'un kazancı erkek rol arkadaşı Smith'ten daha düşük

Netflix'in İngiliz Kraliyet Ailesi'ni anlatan dizisi The Crown'un başrolünde Kraliçe Elizabeth'i oynayan aktris Claire Foy'un, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'i oynayan aktör Matt Smith'den daha düşük ücret aldığı ortaya çıktı.

Claire Foy'un oyunculuğuyla Altın Küre ödülü kazanmasına rağmen, dizinin yapımcıları farkın Smith'in daha önce rol aldığı Dr. Who dizisinde de yüksek ücret almasından kaynaklandığını söyledi.

Yapımcılar, dizinin üçüncü sezonunda Foy yerine Kraliçe Elizabeth'i oynayacak Olivia Colman için böyle bir fark olmayacağını ifade etti.

Ödüllü Claire Foy'un başarılı performansına rağmen daha az kazanması, dizi ve sinema sektöründe cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin son örneği.

Bu yılın başında aktris Michelle Williams'ın aldığı ücretin de, All the Money in The World (Dünyanın Bütün Parası) filminde başrolü paylaştığı aktör Mark Wahlberg'in aldığı ücretten çok daha az olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerikan Variety dergisinin haberine göre The Crown dizisinin yapımcıları, Smith'in Dr. Who dizisindeki ün ve başarısı nedeniyle daha yüksek kazanca sahip olduğunu söyledi.

Kraliyet Ailesi'nin 1950li ve 1960lı yıllarının anlatıldığı dizinin ilk iki sezonunda Kraliçe Elizabeth'i oynayan 33 yaşındaki Claire Foy daha önce BBC'nin Wolf Hall dizinde rol almıştı.

Foy'un The Crown'daki rolü için bölüm başına 40 bin dolar aldığı bildirildi.

Smith'e ne kadar ödendiği ise bilinmiyor.

Dizinin yapımcılarından Suzanne Mackie, Kudüs'te düzenlenen bir televizyon endüstrisi konferansında ücret farkının düzeltilebileceğini söyledi.

Monarşinin 1970li yıllarının anlatılacağı dizinin üçüncü sezonunda Prens Philip'i oynayan Matt Smith yerine de yeni bir isim gelecek.

The Crown, televizyon dünyanın en pahalı dizilerinden biri. İlk sezonunun maliyeti yaklaşık 130 milyon dolardı.

Şov dünyasında kadın erkek arasındaki ücret eşitsizliği, Forbes dergisinin yıllık yayınladığı listede de görüldü.

Emma Stone, 26 milyon dolarla 2017'nin en çok kazanan aktrisi olurken, Mark Wahlberg ise 68 milyon dolarla listenin en başında yer aldı.

All the Money in The World filminin yeniden çekimleri için Wahlberg'e 1.5 milyon dolar ödendi, Michelle Williams'a 1000 dolar. Wahlberg, parayı kadınlara tacize karşı başlatılan Time's Up kampanyasına bağışladı.