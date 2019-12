The Cranberries İstanbul'dan geçti

T24 - Dünyaca ünlü İrlandalı rock müzik grubu "The Cranberries", Beşiktaş Küçükçiftlik Parkı'nda sevenleriyle buluştu.

"Zombie", "Ridiculous Thoughts", "Ode To My Family", "Linger" ve "Animal Instincts" gibi efsane şarkılarıyla milyonların kalbini çalan "The Cranberries", Beşiktaş'taki Küçükçiftlik Parkı'nda yaklaşık iki saat süren

konserde parkı dolduran sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Dünyanın her yerinde milyonlarca hayranı olan grubun konserinde basın mensuplarının ilk üç şarkıyı görüntülemesine izin verildi.

Sekiz yıl önce de İstanbul'a gelerek konser veren grup, Unilife Organizasyon tarafından düzenlenen konserler çerçevesinde bugün İzmir Çeşme'de de sahneye çıkacak.