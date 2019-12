The Cranberries 7 yıl aradan sonra Türkiye'de

T24 - "Zombie", "Linger", "Animal Instincts’ gibi şarkılarıyla tanınan The Cranberries, 22 ve 23 Temmuz günleri Türkiye’de olacak.



Yedi yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz yıl tekrar bir araya gelen grubun İstanbul konseri Maçka Çüçükçüftlik Park’ta 20:00’de, Çeşme konseriyse Seaside’da 22:30’da gerçekleşecek.



Konserde Dolores’in yeni albümü “No Baggage” şarkılarının yanı sıra, klasikleşmiş The Cranberries şarkıları da dinleyicilerle buluşacak.



The Cranberries en son konserini 5 Kasım 2002'de yine İstanbul’da vermişti.



The Cranberries grubu 1989′da kurulmuş ve 2003 yılına kadar 5 tane albüm çıkarmışlardı. Dünya çapında 15 milyon satan albümlerinin içinde “Zombie,” “Free To Decide,” “Dreams,” “Salvation,” “Linger” ve “Ode To My Family” gibi hala hafızalardan silinmeyen şarkılar.