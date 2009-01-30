'The Colossus' Goya'nın eseri değilmiş

7 aydır sürdürülen araştırmalar sonucu resmin sergilendiği Prado Müzesi yetkilileri açıklama yaptı: The Colossus'u Goya'nın asistanı Asensio Julia'nın yaptığını düşünüyoruz.



Radikal'in haberine göre;İspanyol ressam Francisco de Goya’ya ait olduğu sanılan ve 78 yıldan beri Madrid’teki Prado galerisinde sergilenen “The Colossus”u Goya'nın değil, asistanı Asensio Julia'nın yaptığı belirlendi.



Çeşitli uzmanlarca ortaya atılan iddialar sonucunda, resim üzerinde 7 aydır sürdürülen incelemelerin sonucu açıklandı. Buna göre resimde uygulanan teknik Goya’ya ait değildi. Ancak resmin Goya ekolünden başka birisi tarafından yapılmıştı.



Madrid'deki Prado Müzesi yetkililerinden 18. yüzyıl sanatı uzmanı Manuela Mena Marquez, geçtiğimiz yaz başlayan ve büyük tepki çeken incelemeler sonucunda, tablonun Goya'nın standartlarından çok düşük özellikler içerdiğini kaydetti. Uzmanlara göre; ışık, renk ve vuruş teknikleri çok düşüktü. Marques, "Goya'nın eserleri ile bu tablo arasında çok büyük bir farklılık var. Bu da tablonun asistanı Julia tarafından yapılmış olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, tablonun 1931 yılında müzeye kabul edildiğine dikkat çekerken geçen sene resmin bir köşesinde AJ harfleri belirlenmişti.



