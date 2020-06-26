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Dünya

'The Broken and The Bad': Giancarlo Esposito, yeni belgeselinde 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul'un en büyük anlarını inceleyecek

26 Haziran 2020 14:28

T24 Dış Haberler

Breaking Bad dizisinin unutulmaz karakterlerinden Gustavo Fring'i canlandıran Giancarlo Esposito, 'The Broken and The Bad' isimli yeni bir belgesel serisi sunmaya başlayacak. 

Belgesel dizisi, Vince Gilligan'ın başyapıtları 'Breakin Bad' ve 'Betten Call Saul'un ünlü sahnelerini gerçekte yaşanmış olaylarla bağdaştıracak. 

Serinin ilk bölümü, iki dizinin de yayınlandığı kanal AMC'de 9 Temmuz'da yayınlanacak. 

Belgeseller aynı zamanda suçluların psikolojisini ve uyuşturucu operasyonlarının ekonomisini inceleyecek. Bir bölüm, 'elektromanyetiğe aşırı duyarlılık sendromu' yaşayanların hayatını sürdürebileceği bir ABD kasabasını konu alacak. 'Betten Call Saul'da Saul Goodman'ın kardeşi Chuck, bu rahatsızlığa sahip olduğunu iddia ediyordu.

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