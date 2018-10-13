THE BODRUM CUP KORTEJ GEÇİŞİ İSTANBUL BOĞAZ'INDA YAPILDI

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,(DHA)

Bu yıl 30\'uncusu gerçekleştirilecek The Bodrum Cup, İstanbul Boğazı\'nda yapılan kortej geçişiyle başladı. Organizasyon 22 Ekim\'de 30\'uncu yıl kampanasının çalmasıyla Bodrum\'da start alacak.

Etkinliğe katılan Mega 25 yat Kalamış\'tan başlayan kortejde yer aldı. Yatlar, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü geçmesinin ardından tekrardan Fenerbahçe Kalamış Marina\'ya geri döndü.

Öte yandan The Bodrum Cup bu yıl iki farklı etapta koşulacak. Organizasyonun ilk etabı olan İstanbul Challenge 15 Ekim\'de Kalamış\'tan başlayıp 21 Ekim\'de Yalıkavak\'ta sona erecek. Yaklaşık 200 yatın yer alacağı ikinci etap ise 23 Ekim\'de Yalıkavak Marina\'dan başlayıp, 27 Ekim\'de Bodrum Kissebükü Koyu\'nda son bulacak.

Görüntü dökümü:

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-Yatlardan detaylar

-Kortejden görüntüler

-Genel detaylar

