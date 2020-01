The Beatles'ın ilk albümü açık artırmada

Efsane İngiliz rock grubu The Beatles’ın, 1962’de plak firması tarafından reddedilen ilk deneme kaydı 50 yıl sonra ortaya çıktı. 10 şarkıdan oluşan albüm kaydı, açık artırmayla satışa sunulacak.

İngiliz rock grubu The Beatles, 1962’de ‘Decca Plak Şirketi’nde gerçekleştirdiği deneme kaydının ardınan ‘şov dünyasında bir geleceğiniz yok’ gerekçesiyle reddedildi. Plak şirketinin verdiği bu karar müzik tarihinin en kötü kararı olarak tarihe geçti.

Aylar sonra grup üyeleri John, Paul, George ve grubun ilk davulcusu Pete Best, EMI plak şirketiyle anlaşarak tüm zamanların en iyi grubunun macerasını başlattılar.

Decca stüdyolarında kaydedilen parçalardan oluşan kaydın ilk olarak grubun menajeri Brian Epstein tarafından alındığı daha sonra Epstein’ın EMI’dan bir yöneticiye verdiği düşünülüyor.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, daha önce resmi olarak yayınlanmayan kayıt, ses kalitesini hala koruyor. 10 şarkıdan oluşan kayıtta, Money (That's What I Want), Like Dreamers Do, Take Good Care of my Baby, Three Cool Cats, Love of the Loved, Memphis and Crying Waiting Hoping şarkıları bulunuyor. Albümün üzerinde grup üyelerinin deneme kaydına getirdikleri fotoğrafları da bulunuyor.

Açık artırmayla 27 Kasım’da Londra’da satışa sunulacak albüme biçilen değer en az 30 bin pound (86 bin TL).