The Batman’in vizyon tarihi ertelendi

The Batman’in vizyon tarihi 1 Ekim 2021’e ertelendi. Film, ‘noir bir Batman hikâyesi’ anlatıyor.

Cloverfield, Let Me In, War for the Planet of the Apes gibi filmlerle tanınan Matt Reeves‘in yönettiği, Robert Pattinson‘ın başrolünü üstlendiği yeni Batman’in İngiltere’de devam eden çekimlerine salgın nedeniyle süresiz olarak ara verildi. Warner Bros.’tan yapılan açıklamaya göre, ABD’de 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi beklenen film, 1 Ekim 2021’e ertelendi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, filmde Catwoman’ı Zoë Kravitz, Batman çizgi romanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler’ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro canlandırıyor. Ayrıca Peter Sarsgaard ve Juliard’dan yeni mezun olan genç oyuncu Jayme Lawson‘ın da çizgi romanlarda yer almayan yeni karakterlere hayat vereceği açıklandı.

Matt Reeves’in ifadesiyle “noir bir Batman hikâyesi anlatacak” ve kahramanın dedektif yanına odaklanacak olan The Batman’de The Riddler, Penguin, Catwoman gibi Batman çizgi romanlarında önemli yere sahip olan birçok karakter yer alacak.