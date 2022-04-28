The Batman'in devam filmi geliyor; 'Battinson' dönüyor

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The Batman'in devam filminin çekileceği açıklandı.

Bruce Wayne'in Batman olarak suçla savaştığı ikinci yılı konu alan The Batman, hem eleştirmenlerden çok olumlu değerlendirmeler almış hem de gişede başarılı olmuştu.

Devam filmini yönetmen Mat Reeves, salı günü CinemaCon'da yaptığı sunumda duyurdu. Filmde başrolü Robert Pattinson'ın oynayacağı belirtildi.

Filmde rol alan diğer isimlerin devam filminde rol alıp almayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Mart ayında vizyona giren The Batman, şu ana kadar dünya çapında 760 milyon dolar gişe yaptı.