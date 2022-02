'The Batman' filminin yeni fragmanı yayınlandı

The Batman'in vizyona girmesine yaklaşık 3 ay kala Warner Bros. filmin üçüncü fragmanını yayınladı. Fragman, Batman-Catwoman ikilisinin ilişkisine odaklandı.

Robert Pattinson’ın başrolde olacağı The Batman’in üçüncü fragmanı bugün akşam saatlerinde yayınlandı. ‘The Batman - The Bat and The Cat’ adındaki yeni fragmanın odağı ise Catwoman’dı.

Warner Bros. Pictures'ın resmi YouTube kanalından bugün paylaşılan fragman, Batman ve Catwoman arasındaki ilişkiye dair ufak detaylara yer verirken senaryodan da ufak tefek ipuçları sundu. Fragman önceki serilerden biraz farklı görüleceğini ipuçlarını seyirciye veriyor. Zaten filmin yönetmeni Matt Reeves’in açıklamaları da bu yönde olmuştu. Reeves, yeni Bruce Wayne’i oluştururken ünlü alternatif rock ve grunge grubu Nirvana’nın solisti ve gitaristi Kurt Cobain’den ilham aldığını açıklamıştı.

"Şu ana kadar karşılaşacağınız en korkutucu Batman"