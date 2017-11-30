The Banker Garanti Bankası'nı "Türkiye'de Yılın Bankası" seçti

İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Garanti Bankası, Financial Times grubunun finans ve ekonomi dergisi The Banker tarafından Türkiye’de Yılın Bankası seçildi.

Mali performans, risk yönetimi, yeni teknolojilerin kullanımı ve aynı sektördeki diğer kurumlardan farklılaşma stratejileri dikkate alındığıdeğerlendirme, uzman bankacı ve analistlerin objektif görüşlerine dayanılarak yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti Bankası, güçlü mali performansı ve yenilikçi hizmet anlayışıyla Türkiye’de Yılın Bankası ödülüne layık görüldü. Değerlendirmede, sağlam bilanço yapımızın yanı sıra, teknolojiyi iş süreçlerimizi iyileştirmede ve müşteri memnuniyetini artırmada etkin kullanmamızın da önemli bir rolü var. Uzun yıllardır sektöre birçok alanda öncülük ederek özel bankalar arasında Türkiye’nin lider bireysel bankası olma unvanını taşıyoruz. Bu durumun bağımsız ve dünya çapında prestijli bir kurum tarafından bir kez daha tanınarak bir ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sermayemizi koruyarak, müşteri deneyimini geliştirerek, ekonomiye hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.