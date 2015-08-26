Thalys saldırganı El-Hazani terör suçundan yargılanacak



Paris Savcısı François Molins, Fas kökenli Eyüp El-Hazani hakkındaki soruşturmanın gidişatı konusunda bilgi verdi. Molins, 25 yaşındaki zanlının 'terör amaçlı saldırı düzenlemek' suçundan hakim karşısına çıkacağını söyledi. Savcı, içinde 270 mermi bulunan Doğu Alman yapımı bir kalaşnikof, Luger marka bir tabanca ve falçata taşıyan saldırganın amacına erişmesi halinde çok sayıda insanı öldürebileceğini ya da yaralayabileceğini vurguladı. El Hazani'nin geçmişte radikal İslamcı olduğu için güvenlik görevlilerince takibe alındığını söyleyen Molins, zanlının trende cep telefonunu çıkararak, sosyal paylaşım sitesi YouTube üzerinden, 'İslam adına şiddet eylemleri çağrısında bulunan' videolar açıp izlediğini belirtti. Savcı Molins, zanlının cep telefonu hattının saldırı gününde aktif hale getirildiğini de vurguladı.

Savcı Molins'e göre El-Hazani beraberindeki silahlarla birlikte, bir saldırı düzenleme konusunda kararlılık içindeydi. Savcı bu nedenle 25 yaşındaki El-Hazani'nin adam öldürmeye teşebbüs suçunun yanı sıra terör örgütüne üye olmak ve izinsiz silah taşımak suçlarından da yargılanacağını belirtti.

Fransız yetkililer El-Hazani'nin 2004-2007 yılları arasında İspanya'da yaşarken polis tarafından 'radikal İslamcı' olarak kayıtlara geçirildiğini, bu nedenle daha sonra geldiği Fransa'da da 'potansiyel tehlikeliler listesi'ne aldığını kaydetti. Zanlının geçen yıl önce aylarca Paris yakınlarındaki Aubervilliers'te, ardından sırasıyla Köln, Viyana, yeniden Köln ve son olarak Brüksel'de yaşadığı tespit edildi. Polis bugün zanlının Brüksel'de yaşayan kız kardeşi ile bir akadaşının evinde arama yaptı.

'Türkiye üzerinden Suriye'ye mi gitti?'

Fransız polis El-Hazani'nin bu yıl Türkiye'ye gittiğini de vurgulayarak, bu seyahatin nedenini araştırıyor. Güvenlik görevlileri El-Hazani'nin Türkiye üzerinden Suriye'ye giderek, cihat savaşçısı olduğundan şüpheleniyor. Savcı Molins, El Hazani'nin 10 Mayıs'ta Berlin üzerinden İstanbul'a uçtuğunu, ardından 4 Haziran'da ise Suriye yakınlarındaki Antakya'dan İstanbul'a sonrasında ise Tiran'a gittiğini belirtti.

Zanlı El-Hazani'nin kendisine yönelik suçlamaları geri çevirdiğini söyleyen savcı Molins, zanlının amacını 'soygun yapmak' olarak açıkladığını kaydetti. Molin, El-Hazani'nin kalaşnikofu saldırı günü Brüksel'de bir parkta buluduğunu iddia ettiğini de belirtti.