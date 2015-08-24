'Thalys kahramanları' Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın huzuruna çıkıyor



Amsterdam-Paris seferini yapan Fransız Thalys firmasına ait trendeki saldırı girişimi cuma akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kalaşnikof tüfek ve bir tabanca taşıyan Fas kökenli saldırgan Eyüp El Hazani'nin etrafa rastgele ateş açmaya başladığı bildirildi. Bunun üzerine ikisi asker üç ABD vatandaşı, bir İngiliz ve bir Fransız, saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirmişti.

'Silahları parkta buldum, amacım sadece hırsızlıktı'

Saldırının faili, sorgusunda, silahları Brüksel'deki bir parkta bulduğunu ve amacının sadece hırsızlık olduğunu söylemişti. Polis ise failin daha önceki faaliyetlerinden ötürü bir İslamcı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Saldırı sonrası 554 yolcu taşıyan tren Fransa'nın kuzeyindeki Arras'te bulunan tren istasyonunda durdurulmuş, bütün yolcular tek tek sorgulanmıştı.

Uluslararası seferlere ek güvenlik talebi

Belçika Başbakanı Charles Michel Belçika devlet televizyonuna yaptığı açıklamada uluslararası sefer yapan hızlı trenlerde güvenliği artırmak için, Eurostar trenlerindeki kontrollere benzer güvenlik kontroller getirilmesini önerdi.

"Eurostar için mümkün olan, diğer uluslararası sefer yapan trenler için de mümkün olabilmelidir" diyen Belçika Başbakanı, "Ancak bunu Belçika olarak tek başına yapmamız mümkün değil, böyle bir girişimi Avrupalı diğer ortaklarımızla birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuşmuştu.

AB Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu üyesi Violeta Bulc, Twitter mesajında, tren yolcularının güvenliği konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Bulc, yolcuların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulamıştı.