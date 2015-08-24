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Dünya
Deutsche Welle

'Thalys kahramanları' Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'dan onur nişanı

Amsterdam-Paris seferini yapan bir hızlı trende muhtemel bir kanlı saldırıyı önleyen yolcular, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından onur nişanı ile ödüllendirildi.

24 Ağustos 2015 16:41


Amsterdam-Paris seferini yapan Fransız Thalys firmasına ait trendeki saldırı girişimi cuma günü meydana gelmişti. Kalaşnikof marka tüfek, bir tabanca ve bir falçatayla trene binen Fas kökenli saldırgan Eyüp El Hazani'nin etrafa rastgele ateş açtığı, bunun üzerine yolcuların müdahale ettiği bildirildi. Saldırgana ilk müdahaleyi yaptığı belirtilen ve isminin gizli kalmasını isteyen 28 yaşındaki bir Fransız vatandaşı ağır yaralandı.

Cesaret ve soğukkanlılığa övgü

ABD askerleri Spencer Stone (23), Alek Skarlatos (22), ABD'li öğrenci Anthony Sadler ve İngiliz vatandaşı Chris Norman (62) saldırganı etkisiz hale getirmeye başardı. Spencer Stone da saldırgan tarafından yaralandı.

Dört yolcuyu cumhurbaşkanlığı sarayında kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkenin en üst düzey nişanı olan "Legion D'Honneur" (Onur nişanı) ile ödüllendirdi. Müdahaleyle bir katliamın önlendiğine dikkat çeken Hollande, "Fransız halkı cesaret ve soğukkanlılığınızı takdir ediyor. Sadece ellerinizi kullanarak ağır silahlı bir kişiyi etkisiz hale getirdiniz" dedi.

Hırsız mı terörist mi?

Saldırının faili, sorgusunda, silahları Brüksel'deki bir parkta bulduğunu ve amacının sadece hırsızlık olduğunu söylemişti. Polis ise failin daha önceki faaliyetlerinden ötürü İslamcı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Saldırı sonrası 554 yolcu taşıyan tren Fransa'nın kuzeyindeki Arras'te bulunan tren istasyonunda durdurulmuş, bütün yolcular sorgulanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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