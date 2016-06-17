TGS'ye göre Cumhuriyet'teki 'prim' krizinin çözümü toplu sözleşme

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının, gazetede ödüllendirme sistemi adı altında hayata geçirilen ‘prim ödüllendirmesi/desteği’ uygulamasına yazılı bir açıklamayla tepki göstermesinin ardından, Türkiye Gazeteciler Sendikası da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, prim uygulamasının kabul edilemeyeceği vurgulanarak, gazetede yaşanan sorunun çözümünün toplu sözleşme olduğu belirtildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi yönetiminin çalışanlara dayattığı prim uygulaması kabul edilemez. Son günlerde çalışanlar arasında ayrımcılık yaratacak, gazeteciler arasındaki dayanışmayı rekabete dönüştürecek performans uygulaması Cumhuriyet gazetesinin 90 yıllık tarihine yakışmayacak bir zihniyet ürünüdür. Emek, demokrasi, basın özgürlüğü kaygıları olan bir gazetenin, işçileri ve emekçileri sömürmek üzere ortaya çıkartılan performans uygulamasını çalışanlarına dayatılmak istenmesi kendi sözünü inkar anlamına gelecektir.

"İktidarın yoğun baskısı altında olan gazete için çözüm çalışanları ayrıştırmak değil birbirleri arasındaki dayanışmayı arttırmak olmalıdır.

"Büyük çoğunluğunun üyemiz olduğu Cumhuriyet gazetesinde çalışanlara, sendikaya sorulmadan yapılmak istenen bu dayatmayı kabul etmemiz mümkün değildir.

"Performans sistemi getirmeyi amaçlayan bu uygulamaya karşı üyelerimizin topladıkları imzalar demokratik bir tepkidir. Bu tepkiden de görüleceği gibi çalışanların onaylamadığı hiç bir sistem zorla dayatılmamalıdır.

"Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) olarak Cumhuriyet yönetimine çağrımız şudur; prim sistemi uygulama niyetinden vazgeçin, çalışanlarınızdan daha fazla performans bekliyorsanız üyesi oldukları TGS ile masaya oturarak bir an evvel toplu sözleşmeyi imzalayın ve iş barışının sağlanmasına katkı sunun. Cumhuriyet'te çözüm toplu sözleşmedir.

Bu öneriler dışında üyelerimiz iş yükünü arttıracak, iş barışını bozacak, rekabeti yaratacak hiçbir öneriyi kabul etmeyeceğimizi, bu uygulamalara karşı gereken tepkiyi göstereceğimizi Cumhuriyet yönetimine ve kamuoyuna duyururuz.