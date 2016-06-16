Cumhuriyet gazetesinde 'prim' krizi

Cumhuriyet gazetesi çalışanları, gazetenin ödüllendirme sistemi adı altında hayata geçirdiği ‘prim ödüllendirmesi/desteği’ uygulamasına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Gazetenin Ankara Bürosu çalışanlarınca hazırlanan bildiride, prim sisteminin 'sömürünün modern adı" olduğu ifade edildi. Ayrıca Ankara Temsilciliği'ndeki gazetecilerin çoğunun imzasının olduğu ve gazetenin İstanbul'daki merkezinde imzalanmaya devam edilen bildiride, çalışanlar 'prim' uygulamasının adaletsizlik yaratacağını ve bunun yerine maaşlarına zam yapılmasını talep ettiler. Cumhuriyet gazetesi çalışanları tarafından hazırlanan bildirinin tam metni şöyle:

"Biliyoruz ki, ,’Prim ödüllendirmesi/desteği’ adı altındaki yeni uygulama, daha önce doktorların öğretmenlerin karşılaştığı, hükümetin tüm kamu personeline uygulamak istediği, sömürünün modern adıdır.

"Doktorların, öğretmenlerin sokaklara döküldüğü, başta gazetemiz olmak üzere, sol/sosyal demokrat hassasiyete sahip basın kuruluşlarının manşetlerinden itiraz ettiği bu uygulamanın ‘Cumhuriyet’ Gazetesi’nde de başlamış olması, biz çalışanları tedirgin etmektedir.

Kriterleri her zaman tartışmalı olacak bir performans sisteminin;

1. Tüm gazete çalışanları arasında ikilik yaratması; çalışma barışını bozması, haber yakalama ve yazma işini etkilemesi; gazetede “öne çıkan çalışmalara” imza atabilen arkadaşlar, “öne çıkamayan çalışmalarla” uğraşan arkadaşlar çelişkisi yaratması,

2. Muhabiri alanının gündeminden çok, sansasyon haberlerin peşinde koşması; haber değerlendirmeyi de bu çerçeveye mahkum etmesi,

3. Rutin, imza atılmayan, dolayısıyla ‘öne çıkmayacak’ habere karşı isteksizlik yaratması, bunun da zamanla ‘öne çıkması muhtemel’ haber akışını sekteye uğratması

4. Muhabirin habere ve mesleğin kendisine karşı yabancılaşma risk vardır…

Dolayısıyla;

1. Geçici nitelikteki, “iyileştirme”, “ödüllendirme”, “prim” veya “destek” istemiyoruz... İnsan gibi yaşayacak ve sosyal haklar açısından hayatımızın son dönemine de pozitif etkisi olacak ölçüde bir ‘ücret zammı’ temel ve artık kaçınılmaz talebimizdir.

2. Daha önce açıklanan “ücret zammı” hedefinin, sadece belli bir çıtanın altındaki çalışanlar açısından değil, tüm personel için yapılması ve bunun bir an önce uygulamaya konulması talebimizdir."