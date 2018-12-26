TGSD/Karasu: Hazır giyim piyasası 165 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, 2018’de hazır giyim iç pazarının yüzde 20 büyüyerek 165 milyar liraya çıktığını açıkladı.

Hadi Karasu, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) tarafından İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) düzenlenen toplantıda hazır giyim sektörünün 2018 performansı ile 2019 ve sonrası dair beklentilerini anlattı. Karasu, sektörün üretim gücü, istihdama katkısı ve katma değerli ihracatı ile ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde aynı zamanda küresel bir aktör olduğunu söyleyen Karasu, \"Hazır giyim sanayi üretimi 2018’de yüzde 8’lik bir büyümeyi yakaladı. Büyümenin 5 - 6 puanı ihracat, 2 - 3 puanı ise iç pazar kaynaklı\" dedi ve ekledi:

\"Kapasite kullanımında yüzde 80’e dayandık. Hazır giyim iç pazarı ise yaklaşık yüzde 20 büyüdü.

\"2017’de 137 milyar lira olan hazır giyim iç Pazar harcamamız 28 milyar lira artışla 165 milyar liraya ulaştı.

\"Farkın yüzde 17 - 18’i fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Reel olarak pazarda yüzde 2 - 3 düzeyinde bir büyümeden söz edebiliriz.

\"Ülkemiz dünyanın 5’inci büyük hazır giyim tedarikçisi. 2017’de 515 milyar dolar olan küresel hazır giyim ticaretinden 17 milyar dolarla yüzde 3.3 pay aldık.

\"İhracatta 2018 yılına kadar önceki 5 yıl boyunca durağan bir dönem geçirdik. Dünya ticaretine paralel bir büyüme gerçekleştirebilseydik 2017’de 20 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilirdik.\"

İTO Başkanı Şekip Avdagiç de, hazır giyimin Türkiye’de en fazla istihdam ve en yüksek katma değeri yaratan sektörlerden biri olduğunu belirtti ve \"Önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji ve AR-GE’yi geliştirmeliyiz. Yüksek teknolojili, çevreye ve insan sağlığına saygılı makineler kullanmalıyız. Hatta o makineleri biz üretmeliyiz\" dedi.

Ekonomi Yazarı Rüştü Bozkurt da, hızlı moda üretiminin ve pazarlara hızlı erişiminin Türk hazır giyim sektörünün en önemli avantajlarından biri olduğunu söyledi.

Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 33.4’ünü tek başına gerçekleştiren Çin’in öncülük ettiği Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile İpek Denizyolu Projesi’ni hatırlatan Bozkurt, \"Bu iki proje tamamlandığında Çin hazır giyimde Türkiye’nin en büyük pazarı konumundaki Avrupa’ya çok daha hızla mal sevkiyatı yapabilecek. Sektör, stratejisini bu gerçekten hareketle ve Endüstri 4.0 ile dijitalleşmenin rekabette en büyük belirleyiciler haline geleceğini bilerek oluşturmalı\" dedi. (Fotoğraflı)