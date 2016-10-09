TGS yönetimi değişti

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 21 Olağan Genel Kurulu 8-9 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapıldı ve Sendika’nın yeni yönetimi belirlendi. TGS Genel Başkanlığına İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş seçildi. TGS Genel Merkezi’nin 6 kişilik yönetim kurulu, 3 kadın ve 3 erkek üyeden oluştu.

Olağan Genel Kurul, 8 Ekim Cumartesi günü geniş bir katılımla başladı. Açılışta konuşan Genel Başkan Uğur Güç, demokrasi ve basın özgürlüğünde Türkiye’nin çok ağır bir dönemde geçtiğini, hükümetin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ile gazetecilere ve muhalif kesimlere yönelik baskının artırdığını vurguladı. Demokrasi ve basın özgürlüğünün yok edilmek istenmesine karşı TGS’nin yeni yönetiminin de mücadeleyi aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

TGS Genel Kurulu’na katılan Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ-IFJ) temsilcisi Mehmet Köksal, Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlallerinin Avrupa’da yakından takip edildiğini belirterek “Türkiye’deki meslektaşlarımız için endişeliyiz. TGS’nin gazetecilerin özgürlüğü için yürüttüğü mücadele, aynı zamanda Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun da mücadelesidir” dedi. Köksal, medyaya baskılara son verilmesini, kapatılan televizyonlar, gazeteler ve radyoların yeniden açılmasını, cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Almanya Gazeteciler Birliği (DJV) Genel Başkanı Frank Überall de şöyle konuştu:

“Basın özgürlüğünü öldürmek, demokrasi için zehirleyicidir. Daha adaletli ve özgür bir Türkiye için birlikte mücadele vermeliyiz. Türkiye’nin gerçek demokrasiye ilerlemesi lazım. Geçen yıl Türkiye’ye geldiğimde tutuklu gazetecilerle ilgili ağır bir tablo vardı. Bu vahim tablo daha da artıyor. Türkiye’de basın özgürlüğünün durumu Almanya’da her gün konuşulan bir konu. Basın özgürlüğü mücadelesini TGS üyeleriyle birlikte büyüteceğiz.”

Genel Kurulun 9 Ekim Pazar günü yapılan ikinci gününde ise, TGS Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Mevcut Başkan Uğur Güç’ün yeniden aday olmadığı kongrede, Genel Başkanlığa Gökhan Durmuş, Genel Sekterliğe İlkay Akkaya, Genel Mali Sekreterliğe Can Uğur, Genel Başkan Yardımcılığına Seyhan Kurtman, Genel Örgütlenme Sekterliğine Mustafa Kuleli, Genel Eğitim Sekterliğine Olcay Büyüktaş Akça seçildi. TGS’nin yedek yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurullarında da bu dönem 5 kadın üye görev aldı.

Genel Kurulun ardından Avrupa Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi Mehmet Köksal ve Almanya Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Frank Überall ve Sendika temsilcileri kapatılan Hayatın Sesi TV, IMC TV, Özgür Radyo, TV10 temsilcileriyle görüştü.