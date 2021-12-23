TGS: Hürriyet davasını gazeteciler kazandı; işveren hem sendikal hem de boşta geçen süre için tazminat ödeyecek

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 2019 yılında, evlerine tebligat gönderilerek tazminat verilmeden işten çıkarılan 45 gazetecinin, Hürriyet gazetesine açtığı davayı kazandığını duyurdu.

Demirören Medya’nın 2019 yılında sendikal sebepler yüzünden Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) üye 45 gazeteciyi işten çıkarması mahkeme yoluna gitmişti. İşten çıkarılan gazetecilerin açtığı davada mahkeme gazetecileri haklı buldu. İşveren hem sendikal tazminat, hem de boşta geçen süre tazminatı ödeyecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS), resmi Twitter hesabında yaptığı duyuruda “Hürriyet davasını gazeteciler kazandı! Demirören’in üyelerimizi ‘sendikal sebeple’ işten attığı mahkeme kararı ile tescillendi. İşveren hem sendikal tazminat, hem de boşta geçen süre tazminatı ödeyecek. Yeni zaferler de yolda” dendi.

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