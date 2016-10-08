TGS: Gazetecileri serbest bırakın; basın özgürlüğü yok edildi!

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Merkezi, tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. TGS, "Türkiye'de gazetecilere yönelik ard arda gelen tutuklama haberleri ile basın özgürlüğü yok edildi" açıklamasında bulundu.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre, Mersin'de haber takibi yaparken gözaltına alınan ve 16 gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Evrensel Gazetesi muhabiri Cemil Uğur'un, yapılan itiraz üzerine tutuklandığını hatırlattı.

ETHA muhabiri Mehmet Anıl’ın da Adana'da gözaltına alanarak tutuklandığını hatırlatan TGS, "Türkiye'de gazetecilere yönelik ard arda gelen tutuklama haberleri ile basın özgürlüğü yok edildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak cezaevlerindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

TGS, "Bir toplum özgür ve demokratik bir ortamda yaşayacaksa bu ancak basının özgür olmasıyla mümkün olacaktır" diye vurguladı.