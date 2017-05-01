Medya
TGS, CNN Türk yayınında "Gazetecilik suç değildir" dövizi açtı
"Alanlarda ve ekranlardayız"
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 1 Mayıs için sahada çekim yapan CNN Türk kamerasının arkasında “Gerçekler saklanamaz”, “Gerçekler hapsedilemez”, “Gazetecilik suç değildir” yazılı dövizler açtı.
Fotoğraflar, TGS’nin Twitter hesabından “Alanlarda ve ekranlardayız” notuyla paylaşıldı.
","articleSection":"Medya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-05-01T23:02:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/tgs-cnn-turk-yayininda-gazetecilik-suc-degildir-dovizi-acti,402180","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/tgs-cnn-turk-yayininda-gazetecilik-suc-degildir-dovizi-acti,402180"}]