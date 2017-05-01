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Medya

TGS, CNN Türk yayınında "Gazetecilik suç değildir" dövizi açtı

"Alanlarda ve ekranlardayız"

01 Mayıs 2017 23:02

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 1 Mayıs için sahada çekim yapan CNN Türk kamerasının arkasında “Gerçekler saklanamaz”, “Gerçekler hapsedilemez”, “Gazetecilik suç değildir” yazılı dövizler açtı.

Fotoğraflar, TGS’nin Twitter hesabından “Alanlarda ve ekranlardayız” notuyla paylaşıldı.

 

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Türkiye Gazeteciler SendikasıCNN Türk1 Mayıs
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