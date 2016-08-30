TGS: 7 gündür gözaltında olan Evrensel muhabirleri serbest bırakılsın

Türkiye Gazeteciler Sendikası, (TGS) OHAL'le birlikte basın üzerindeki baskıların arttığına dikkat çekti. Gazetemizin Mersin Muhabirleri Cemil Uğur ile Halil İbrahim Polat'ın 7 gündür gözaltında olduğu hatırlatılırken Azadiya Welat baskını ve gözaltıları, Özgür Gün TV'nin ekranının karartılması ile bu sabah yaşanan gazeteci gözaltıları protesto edildi.

TGS'nin açıklaması şöyle:

"15 Temmuz darbe girişimin ardından getirilen OHAL ile birlikte basın özgürlüğü ayaklar altına alındı. Basın faaliyetleri nedeniyle onlarca gazeteci cezaevlerine konulurken, 10’larcası da gözaltında tututuluyor.

Evrensel Gazetesi Mersin Muhabirleri Cemil Uğur ile Halil İbrahim Polat haber takibi yaparken gözaltına alınmalarının üstünden 7 gün geçti. OHAL’i gerekçe göstererek 5 gün avukatlarıyla dahi görüştürülmeyen Uğur ve Polat, hala savcılığa çıkartılmadı.

Haber takibi yapmanın suç haline geldiği bir ülkede ne demokrasiden ne de basın özgürlüğünden bahsedebiliriz. Genç meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz.

Azadiya Welat Gazetesinin merkezine yapılan baskının ardından binada bulunan 27 gazete dağıtıcısı gözaltına alındı. Haberciliğin bir parçası olan, haberin okurla buluşmasını sağlayan dağıtıcılar da bu mesleğin bir parçasıdır. Gözaltında tutulan 27 dağıtıcının serbest bırakılmasını istiyoruz.

Bu sabaha yine bir operasyon haberiyle uyandık. 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 9’u bu sabah gözaltına alındı.FETÖ’nun medya yapılanması adı altında yapılan operasyonda İstanbul’da hurriyet.com.tr editörü Dinçer Gökçe, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz , Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap; Ankara’da Ömer Şahin; Kocaeli’de ise Ayhan Şimşek gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli TÜRKSAT üzerinde yayın yapan Özgür Gün TV'nin yayını sözleşmeli olduğu hizmet sağlayıcı platform tarafından kesildi. TV'ye hiç bir bildirimde bulunmayan platform yetkililerinin yayını karatması basın özgürlüğüne aykırıdır.

Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan gazetecilerin tutuklanmasına, gözaltına alınmasına karşı olduğumuzu beyan ediyoruz."