TGF Yerel Yıldızlar Turu sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 3\'üncü ayak müsabakaları Antalya\'nın Serik ilçesinde sona erdi.

Serik\'e bağlı Belek Turizm Merkezi\'nde bir golf kulübünde düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 3\'üncü ayak müsabakalarında 16 golf kulübünden 21\'i kadın, 54 sporcu yarıştı. Erkekler gross kategorisinde Sueno Golf Kulübü\'nden İbrahim Tarık Aslan 157 gross skorla birinci oldu. Bodrum Golf Kulübü\'nden Yılmaz Batan ve National BGK\'den Veli Buğra Kuş 161 gross skorla ikinciliği paylaştı.

Genç kızlarda National AGGA\'dan Melike Kurucan 148 gross skorla birinci, National BGK\'den İrem Demir 155 gross skorla ikinci, takım arkadaşı Petek Peker de 156 gross skorla üçüncü oldu.

Erkekler A kategorisinde National BGK\'den Veli Buğra Kuş birinci, takım arkadaşları Süleyman Emre Ergün ikinci, Cem Başpınar ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler B kategorisinde ise Serik BGK\'den Hasan Haşim Okudan birinci olurken, aynı kulüpten Kadirhan Yener ikinciliği, Cornelia Golf Kulübü\'nden Behat Buğra Çelik de üçüncülüğü elde etti.

Genç kızlar A kategorisinde National AGGA\'dan Melike Kurucan birinci, National BGK\'den Petek Peker ikinci, aynı kulüpten İrem Demir üçüncü oldu. Genç kızlar B kategorisinde National BGK’den Hatice Kübra Ertan birinci, Ankara Golf Kulübü\'nden Erin Özyürek ikinci, National BGK\'den Hatice Sarı üçüncü sırayı aldı.

Turnuvanın Antalya Bölgesi 4\'üncü ayağı 17 - 18 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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