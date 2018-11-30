TGDF'nin yeni yönetimi belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) yeni yönetimi belli oldu. Sektör İstanbul’da düzenlenen 6’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısında Başkan Şemsi Kopuz ile yoluna devam etme kararı alırken, Yönetim Kurulu’na 7 yeni isim seçildi.

Türk gıda ve içecek sektörünün çatı örgütü Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), 6’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısını İstanbul’da düzenledi. Toplantıda Federasyonun önceki dönemde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi ve yeni dönem için yönetim kurulu belirlendi.

Toplantıda konuşan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, katılımcılara son üç yıllık dönem hakkında bilgiler verdi. Dünyanın ekonomik, politik ve çevresel anlamda zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Kopuz, bu durumun etkilerinin bölgemiz ve ülkemizde de hissedilmeye başladığını vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN GELECEĞİNİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İklim değişikliği ve dünya nüfusundaki artışın, insanların yeterli miktar ve kalitede yiyecek ve içeceğe erişimi açısından risk oluşturduğunu söyleyen Kopuz, sektör olarak Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini güvence altına alacak adımlar atma yönünde çaba gösterdiklerini ifade etti.

Halihazırda bölgede ve dünyada süren çatışmalar sonucunda milyonlarca insanın açlığa mahkum olduğunun altını çizen TGDF Başkanı Kopuz, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları ve küresel gelir dağılımdaki dengesizliğin eklenmesi ile sürdürülebilir kalkınmanın öneminin daha da belirginleştiğini aktardı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÖNCELİĞİMİZ”

Türk gıda ve içecek sektörünün özellikle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlere dikkat çeken Kopuz; tarım ve gıda sektöründe kaynakların verimli kullanılması, kayıp ve atıkların önlenerek ekonomiye geri kazandırılması, önlenemeyen atıkların değerlendirilmesi konularında girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Genel Kurul Toplantısında yeniden başkanlık görevine seçilen Şemsi Kopuz, bunun üzerine yaptığı değerlendirmede, Federasyonun yeni yönetimle hız kesmeden yoluna devam edeceğini söyledi. TGDF’nin; toplum sağlığını ve sürdürülebilir kalkınmayı ön planda tutan vizyonu ile geleceğe yürüyeceğini belirten Kopuz, küresel anlamda rekabet gücü olan bir sektör için yeni yönetimle aynı şevkle çalışmaya devam edecekleri belirterek sözlerini noktaladı.

YENİ YÖNETİMDE KİMLER VAR?

TGDF 6’ncı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

\"Şemsi Kopuz, Rint Akyüz, Ersin Taranoğlu, Ayhan Sümerli, Ebru Şenel Erim, Tülay Aktan, Hakan Turan, S. Tarık Tezel, Sinan Cem Şahin,Mahmut Atom Duruk, Kürşat Abidin Apan.\"