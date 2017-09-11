TGDF Genel Sekreteri Menlik, gıda ve içecekte trendleri anlattı

İSTANBUL,(DHA)- TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, WorldFood Istanbul Fuarı kapsamında Türk Gıda ve İçecek Sektörü’ndeki gelişmeler ile trendleri katılımcılarla paylaştı. Günümüzde sağlıklı beslenme talebindeki yükselişe dikkat çeken Menlik, bunun için güvenli gıda tüketmenin yolunun nerede, hangi koşullarda üretildiği belli olan, ambalajlı ürünleri tüketmekten geçtiğini söyledi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) desteğiyle ITE Turkey tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen WorldFood Istanbul, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nda gıda sektöründeki en son teknolojiler ve yeni ürünler sergilenirken, gıda sektörünün gündemindeki konularda düzenlenen konferanslar da sektör temsilcileri ile ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

TÜRK GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ, TÜKETİCİ VE TRENDLER

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuar kapsamında 9 Eylül 2017 Cumartesi günü “Türk Gıda ve İçecek Sektörü, Tüketici ve Trendler” başlıklı bir sunum yaptı. Menlik, fuar katılımcıları ile ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği sunumunda ilk olarak gıda sektöründeki gelişmeleri paylaştı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi’nde faaliyet gösteren 43 bine yakın işletmede 485 binden fazla kişinin istihdam edildiğini belirten Menlik, gıda sektörünün 2011 yılından bu yana her yıl dış ticaretinde fazla veren sektörler arasında yer aldığının altını çizdi.

Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki olumsuzlukların ve ihracat pazarlarında yaşanan daralmanın ülkemizin genel ihracatı gibi gıda ve içecek ihracatını da etkilediğini vurgulayan TGDF Genel Sekreteri Menlik, Rusya ambargosunun da etkisiyle gıda ve içecek sanayi ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 11 milyar dolar seviyesine gerilediğini söyledi. Menlik, gıda ve içecek ithalatının da 2016’da yüzde 2,5 oranında azalarak 5,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

TÜİK’in resmi verilerine dayanan bu rakamların gıda ve içecek sektörünün her şeye rağmen dış ticaretinde fazla vermeye devam ettiğini gösterdiğine dikkat çeken Menlik, Türkiye toplam ihracatındaki payı yüzde 2,8 olan gıda sektöründe dış ticaret karşılama oranının da yüzde 199,6 olduğunu ifade etti.

TÜKETİCİ TRENDLERİ

Gıda ve içecek harcamalarının toplam hane halkı tüketim harcamaları içinde konut ve kira harcamalarının ardından ikinci sırayı aldığına işaret eden Menlik, sözü gıda ve içecek trenlerine getirdi. Menlik şunları söyledi:

“İnsanların gıda ve içecek için yaptıkları harcamaların tutarı gelir gruplarına göre değişse de, günümüzde sağlıklı beslenme bilincindeki artışla birlikte artık tüketiciler ne yediğini, içtiğini bilmek ve kaliteli, güvenilir ürünler tüketmek istiyor. Burada ilk olarak gıdaların içeriğinde neler olduğu, tüketildiğinde sağlayacağı enerji, kaç kalori alınacağı gibi bilgileri içeren gıda etiketlerinin okunması büyük önem taşıyor. Tüketicide etiket okuma, mutlaka bir davranış olarak yerleşmeli.

Sağlıklı beslenme talebinin karşılanmasında güvenli gıda tüketiminin yolu, ancak etiketinde o gıdanın hangi işletmede, hangi tarihte üretildiğini, içeriğinde neler olduğunu, son tüketim tarihi bilgilerini veren ambalajlı ürünleri tüketmekten geçer. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetimine açık olan kayıtlı ve onaylı işletmelerde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretilen ambalajlı ürünler ile güvenli gıda tüketimi de gerçekleşmiş olur.”

(FOTOĞRAF)