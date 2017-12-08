TGDF Başkanı Kopuz: Gıda Savunması sektör ihracatı için önemli

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından, ABD’ye ihracatta ön koşul haline gelen Gıda Savunması konusunda sektör firmalarını bilgilendirmek amacıyla düzenlenen eğitim, 14 Aralık’ta yapılacak. TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, gıda firmalarının ABD’ye ihracatta sorun yaşamamak için Gıda Savunması konusunda aksiyon almaları gerektiğini söyledi.

Küresel gıda ticaretinin giderek arttığı günümüzde, ihracat pazarlarında yer alabilmek için gıdaların ülkelerin ulusal standartları ve uluslararası kabul görmüş standartlarda üretilerek satışa sunulması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, gıdaların, üretimden dağıtıma kadar tüm süreç boyunca içerden ya da dışardan karşı karşıya kalabileceği olası risk ve tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik önlemleri içeren Gıda Savunması kavramı, başta ABD olmak üzere dünyada giderek yerleşiyor.

ABD’de bütüncül bir gıda savunma ihtiyacı sonucu gündeme gelen ve gıda savunmasına yönelik kurallar içeren Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FSMA), 1 Ocak 2018’den itibaren yürürlüğe girecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, ABD’ye gıda ihracatı yapan firmaların Gıda Savunması Planları olması gerekecek.

TGDF, SEKTÖRÜ TOPLUYOR

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Federasyonu (TGDF), ABD’ye ihracatta bir önkoşul haline gelen Gıda Savunması konusunda sektörde farkındalığı artırmak amacıyla bir eğitim programı düzenledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilecek Gıda Savunması Eğitim Programı, 14 Aralık’ta Mercure Otel İstanbul’da yapılacak.

TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, ABD’nin gıda savunması alanında 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe koyacağıkuralların, bu ülkeye ihracatta büyük sıkıntılar oluşturacağını söyledi.

Sektör olarak gündeme aldıkları gıda savunmasına yönelik önlemler alan firmaların, sadece ABD değil, diğer ülkelere ihracatlarında da büyük avantaj elde edeceklerini belirten Kopuz, “İhracatçı firmalarımızın ABD’ye ihracatta sorun yaşamamaları için gıda savunması konusunda aksiyon almaları gerekiyor. TGDF olarak, gıda savunması konusunda sektörümüzde farkındalığı artırmak ve firmaları gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacıyla bu eğitimi düzenledik” dedi.

TGDF Başkanı Kopuz, eğitim programı kapsamında, Türkiye’de gıda savunması konusunda en yetkin isimlerin başında gelen ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hami Alpas’ın son gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerde bulunacağını ve grup çalışmaları yapacağını kaydetti.

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