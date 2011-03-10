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Yaşam

TGC'NİN SİTESİ HACKLENDİ İSTANBUL (A.A)

10 Mart 2011 17:29

-TGC'NİN SİTESİ HACKLENDİ İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) internet sitesi hacker saldırısına uğradı. TGC'den yapılan yazılı açıklamada, ''Basın özgürlüğüne ve düşünceyi ifade özgürlüğüne tahammülsüzlüğün yeni bir örneğini yaşadık'' denildi. ''Bu girişim, Türkiye'de cezaevlerinde 68 gazetecinin tutuklu olmasını, gazetecilerle ilgili 2 bin dava ve 4 bin soruşturma açılmasını yok saymanın bir başka biçimidir'' ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Basın özgürlüğü ve gazetecilerle ilgili baskılar konusunda 1946 yılından bu yana çalışan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, meslekteki her görüşten tüm gazetecileri kapsayan ve kucaklayan çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır.  Her türlü tehdit ve hedef gösterme, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni doğru bildiği yoldan döndürmeye yetmeyecektir.''

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