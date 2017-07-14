TGC'nin 'Basın Özgürlüğü Ödülleri' bu yıl verilmeyecek

İstanbul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde 1989 yılından bu yana her yıl verdiği “Basın Özgürlüğü Ödülleri’nin bu yıl verilmeyeceğini” açıkladı.

TGC bu anlamlı gün nedeniyle 21 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de TGC Burhan Felek Salonu’nda bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Basın Özgürlüğü Ödülleri ve Sürekli Basın Kartı alan üyelere verilen anı plaketi armağanının bu yıl verilmeme gerekçesini şöyle açıkladı.

“Ülkemizin ve medyanın içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak 1989 yılından bu yana verilen Basın Özgürlüğü Ödülleri ile Sürekli Basın Kartı alan Cemiyet üyelerine anı plaketi verilmesinin dondurulmasına, olanaklar elverdiğinde bu ödüllerin yeniden konulması konusunda görüş birliğine varılmıştır.”