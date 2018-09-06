TGC'den İsmet Badem için baş sağlığı mesajı

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Çanakkale\'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden İsmet Badem için bas sağlığı mesajı yayımladı.

TGC\'nin internet sitesinde yer alan baş sağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı: \"Uzun yıllar spor dünyasına ve spor basınına hizmet veren İsmet Badem\'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.\"

İsmet Badem\'in cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar daha sonra paylaşılacak.

İSMET BADEM KİMDİR?

1972-1973 yıllarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde, canlı tv programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç kitap yazdı. Tüm içeriği basketbol olan 12 sayfalık Fanatik Basket Gazetesi\'ni çıkardı. Fanatik Basket 13 sene yayın hayatında kaldı.