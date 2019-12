-TGC'DEN AA'YA 2 ÖDÜL TRABZON (A.A) - 09.03.2011 - Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) ''2010 Başarılı Gazeteciler Yarışması'' ödülleri sahiplerini buldu. Trabzon Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'ndeki törene Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Trabzon Belediye Başkanvekili Sezgin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaburun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar ile davetliler ve gazeteciler katıldı. Törenin açış konuşmasını yapan TGC Başkanı Ergun Ata, resmi rakamlara göre 28, gayri resmi rakamlara göre de 61 gazetecinin cezaevinde olduğunu belirterek, ''2 bin gazeteci hakkında da soruşturma var. Bu noktada Atatürk'ün (Matbuat, hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz) sözünü anımsatmak istiyorum'' dedi. Törende ''Ziyad Nemli Büyük Ödülü''ne layık görülen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Atalay, ödülünü Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elinden aldı. Atalay, yaptığı konuşmada, Trabzon'un basında bir marka olduğunu vurgulayarak, ''Çok güçlü bir medyası var. O kadar önemli insanlar yetiştiriyor ki bir tanesi adına ödül veriliyor. Bu efsane ismin adına ödül alacağımı hiç düşünmemiştim, biz ödül vermeye alışkınız'' diye konuştu. Ödülünü Şenol Güneş'ten almanın da gururunu ayrıca yaşadığını dile getiren Atalay, ''Şenol Güneş sadece bir hoca değil efsanedir, filozoftur. Sporun esaslarını belirleyen, sportmenliğin çizgilerini ve sınırlarını belirleyen, zorlayan ve öğreten bir bilge adamdır. Şenol Hoca'ya sahip çıkmak, onu korumak bu ülkenin vazifesi, herkesin vazifesi'' dedi. -''ŞENOL GÜNEŞ'E ZARAR VERENLER BİLSİNLER Kİ...''- Atalay, şunları kaydetti: ''Şenol Güneş'e zarar verenler bilsinler ki bu ülkenin idollerini de yaralıyorlar ve yanlış yapıyorlar. Bu ülke, gençlerine, çocuklarına okullardan itibaren örnek sporcuları öğretmek zorunda. Ders kitaplarına yazmalı. Yazarken de elinizdeki malzemelerin başında gelen bir insanın bu kadar sıkıntıya sokulmaması gerekir. Hocamızın da tabii ki maharetlerini zaman zaman görüyoruz. Kolbastı ekibi kadar canlı hareketleri var. Her zaman onu sahadaki başarılarıyla görmek istiyoruz. Görevine, moralini bozmadan devam etmesini istiyoruz.'' Güneş ise kendisi gibi zor şartlarda görev yapan herkesin zaman zaman sıkıntıları olduğuna dikkati çekerek, ''Önemli olan bu sıkıntıları hep birlikte aşmaktır. Her kesimin sıkıntıları var. O yüzden daha çok diyaloğa ihtiyaç duyuyoruz'' diye konuştu. Atalay, ödülünü aldıktan sonra, ''Jüri Özel Ödülü''ne layık görülen TRT kameramanı Tahir Orhan'a ödülünü verdi. -AA'YA 2 ÖDÜL- Törende, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Tuğba Yardımcı Mısır, ''haber'' dalındaki başarı ödülünü Trabzon Belediye Başkanvekili Sezgin Yılmaz'ın elinden aldı. AA muhabiri Burak Altunöz'ün ''fotoğraf'' dalındaki ödülünü ise şehir dışında bulunması nedeniyle AA Trabzon Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Zafer Sel, İl Emniyet Müdürü Feridun Boz'dan aldı. Ödüle layık görülenler şöyle: ''Haber Başarı Ödülü: ''Fuhşa Zorlanan Kadınları, Onlara Üzülen Erkekler İhbar Ediyor'' başlıklı haberiyle Tuğba Yardımcı Mısır (Anadolu Ajansı), ''Mahalleye Para Saçtı'' başlıklı haberiyle Ümit Uzun (Sabah gazetesi), Araştırma-İnceleme Ödülü: ''Yatırım mı Katliam mı?'' başlıklı araştırmasıyla Muharrem Mermertaş (Taka gazetesi), ''Parmaklıklar Ardında'' başlıklı araştırmasıyla Avni Özarslan (İlkhaber gazetesi), Röportaj Ödülü: ''Futbol İşçisi Barış Ataş'' başlıklı röportajıyla Nuri Bekar (Trabzonspor Dergisi), ''Eskrimin Üç Altın Kızı'' başlıklı röportajıyla İpek Cansel Şahin (Hizmet gazetesi), Fotoğraf Ödülü: ''Aynı Yoldayız'' adlı fotoğrafıyla Burak Altunöz (Anadolu Ajansı), Spor Haberleri Ödülü: ''Sıdıka Hoca'' başlıklı haberiyle Yunus Emre Sel (Doğan Haber Ajansı), ''Şampiyonların İçler Acısı Hali'' haberiyle Murat Alhan (Sabah gazetesi), Spor Yazısı Ödülü: ''Top Üç Direği Geçecek'' başlıklı yazısıyla Gürkan Ata (Akşam gazetesi), Spor Fotoğrafı Ödülü: ''Golü Birlikte Kurtardılar'' isimli fotoğrafıyla Yunus Mermertaş (Karadeniz gazetesi) Radyo-Televizyon Haber Ödülü: ''Norveçli Top Sihirbazı'' haberiyle Can Karyağdı (Lig TV), ''Umut Yolculuğu'' başlıklı haberiyle Tolga Karakurum (Zigana TV), Radyo-Televizyon Program Ödülü: ''Gündem'' adlı programıyla Hakkı Emiroğlu (Trabzon TV), ''Yeşil Mavi'' adlı programıyla Özgül Yanar Kömürcü (TRT), Karikatür Ödülü: ''Galatasaray'ı Yenip Liderlik Yarışını Bırakmamız Lazım'' adlı çalışmasıyla Tamer Küçük (Kuzey Ekspres), Mizanpaj Ödülü: ''4 Mayıs 2010 tarihli spor sayfası'' çalışmasıyla Osman Çiçekli (Taka gazetesi).''