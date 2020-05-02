TGC Yönetim Kurulu, Sinan Sayrugaç için başsağlığı mesajı yayınladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, bugün vefat eden (2 Mayıs) Sinan Sayrugaç için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Sinan Sayrugaç’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Sinan Sayrugaç’ın cenazesi 3 Mayıs 2020 Pazar günü saat 11.00'de Adana Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Sinan Sayrugaç kimdir?

1969 yılında Adana’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. Mesleğe 1989 yılında Bugün Gazetesi’nde başladı. Daha sonra sırasıyla Flash TV, Kanal E, Barometre gazetesi, NTVMSNBC, Güncel.Net ve Al Jazeera’de; muhabir, sayfa sekreteri, editör ve kıdemli editör olarak görev yaptı.2000 yılında jurnal.net isimli medya haber sitesini kurdu. Aynı sitede yayın yönetmeni olarak gazetecilik mesleğine devam etti.

Ayrıca Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik bölümünde “Arap Baharı’nda Sosyal Medyanın Toplumsal Olaylara Etkisi” başlıklı doktora tezini hazırlıyordu. Meral Özbek’in editörlüğünde hazırlanan “Kamusal Alan” kitabında “Alternatif Medya” başlıklı makalesi yayınlandı. Medyadaki kalem kavgalarını konu alan ”Köşelerde Kalem Dalaşı “ isimli bir kitabı vardı.