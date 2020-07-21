TGC Yönetim Kurulu'ndan Necdet Doğan için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bugün hayatını kaybeden üyesi Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Sürekli Basın Kartı sahibi Necdet Doğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayımladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Necdet Doğan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Necdet Doğan’ın cenazesi 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Karacaahmet Şehitlik Camisi’nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Necdet Doğan kimdir?

1957 Bilecik doğumlu olan Doğan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezuniyetinin ardından 1981 yılında medyaya adım attı. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesinde sayfa sekreterliği ve gece sorumlu sekreterliği görevlerinde bulunan Doğan, ardından Sabah Gazetesi’ne geçti. Daha sonra Star Gazetesinin kurucu ekibinde yazı işleri müdürü olarak görev aldı. 2005 yılında Hürriyet'e geçen Doğan, burada siyasi sayfalar editörü ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürüttü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerinde Seçici Kurul Üyesi olarak uzun süre görev yaptı. 2016 yılından bu yana amansız bir hastalık nedeniyle tedavi görmekteydi. Doğan, yazı işleri müdürlüğü görevinin yanı sıra 'Gözucuyla iyi haberler' adı altında haftada iki kez Hürriyet'in internet sitesinde yazılar kaleme alıyordu. 63 yaşında hayatını kaybeden Doğan halen CNN Türk'te editör olarak görev yapan Damla Doğan'ın da babasıydı.