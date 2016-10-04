TGC: Yenikapı ruhu öldü, gazetecilerin mesleğini yapabildiği bir ülke istiyoruz

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılmak istenen 23 televizyon ve radyonun temsilcileri, TGS’de düzenledikleri basın toplantısı ile iktidarın kararından vazgeçmesini istedi. TGC Başkanı Turgay Olcayto “15 Temmuz darbesinin ardından muhalefetin de katıldığı ve demokrasi adı altında yapılan ‘Yenikapı ruhu’ öldü. Gazetecilerin mesleğini yapabildiği bir ülke istiyoruz” dedi. TV 10 Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin de Muharrem ayında Alevilerin sesi olan kanallarının susturulmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hasan Cemal, "İMC’nin sesinin kesilmesi de Türkiye’de özgürlüğe büyük bir darbedir!" demişti:

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) çağrısıyla İMC TV, Hayatın Sesi TV (Hayat TV), Özgür Radyo ve TV 10 temsilcileri kapatılma kararına karşı dün TGS’de basın toplantısı düzenledi. İMC TV Genel Yayın Koordinatörü Eyüp Burç, kapatılmak istenen kanalların demokrasi güçlerinin sesi olduğunu söyledi. Burç, “Bir otoriter sistemin kendisine hedef seçeceği kesimler gerçeğin sesini verenler oluyor. Biz yalnız bırakıldığımız zaman darbeciler ve otoriter rejim kurmak isteyenler başarılı olacaktır” dedi.

Hayatın Sesi TV program koordinatörü Arif Koşar da “Darbe girişiminin püskürtülmesinde AKP’nin ne kadar etkisi varsa buradaki yayın organlarının da o kadar etkisi olduğunu düşünüyorum. FETÖ başarılı olsa sıkıyönetim ve OHAL olacaktı, bugün bu uygulamalar yaşanıyor” diye konuştu. Özgür Radyo’nun temsilcisi Sinan Gerçek de 21 yıldır ezilenlerin sesi olduklarını kaydederek, “Bu süreç içinde 5 sefer kapatıldık ve her seferinde dinleyicilerimizle daha güçlü buluştuk. Kapatmaya karşı özgürlük nöbetinin yanında bugünden sonra dinleyicilerimizin de dahil olduğu sivil itaatsizlik eylemi yapacağız” ifadelerini kullandı.

TV 10 Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin de Muharrem ayında Alevilerin sesi olan kanallarının susturulmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. TGS Genel Başkanı Uğur Güç de basın ve ifade özgürlüğünün olmadığı toplumların demokratik olamayacağını vurgulayarak, “Bu televizyon ve radyoların izleyen ve dinleyenleri de RTÜK’ün 444 1 178 numaralı telefonlarını arayarak tepkilerini koymalarını istiyoruz” dedi. TGC Başkanı Turgay Olcayto ise “15 Temmuz darbesinin ardından muhalefetin de katıldığı ve demokrasi adı altında yapılan ‘Yenikapı ruhu’ öldü. Gazetecilerin mesleğini yapabildiği bir ülke istiyoruz” diye konuştu.

TGS’den ziyaret

Öte yandan TGS İstanbul Şubesi, kapatma kararı verilen Hayatın Sesi TV, İMC TV ve Yön Radyo’yu ziyaret ederek dayanışma duygularını iletti. TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, “Tek sesliliği kabul etmiyoruz. Kararın yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz” dedi.

"Türküler kapatılamaz"

Yayını durdurulan Yön Radyo özelinde ortak bir metne imzalarını atan sanatçılar, “Türküler Kapatılamaz” başlıklı bir bildiriyi kamuoyu ile paylaştı. Aralarında Arif Sağ, Yavuz Top, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Sabahat Akkiraz, Edip Akbayram, Muharrem Temiz, Özdemir Erdoğan, Cahit Berkay, Sadık Gürbüz, Mazlum Çimen, Rahmi Saltuk ve Onur Akın’ın yer aldığı isimler şu ifadeleri kullandı:

“Yön Radyo, ülkemizin en ortak değeri olan Türkülerin sesidir. OHAL gerekçe gösterilerek Yön Radyo hakkında kapatma kararı vermek, biz sanatçıların da sesinin kesilmesi anlamına gelmektedir. Bizler, aşağıda imzası olan sanatçılar, bu haksız, yanlış kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, derhal düzeltilmesini talep etmekteyiz.”