TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri verildi

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 59\'uncusunu düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni 8 Mayıs 2018 Salı günü akşamı Taksim The Marmara Oteli’nde yapıldı. Törende 24 gazeteci ödül aldı.

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Taksim The Marmara Oteli’nde 8 Mayıs 2018 Salı akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene 450 gazeteci, sivil toplum kurumu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Ödül töreni Mustafa Kemal Atatürk, silah ve çalışma arkadaşlarıyla, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen tüm gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:

“Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine tanıklık ediyoruz. Bütün bu güçlükler, zorluklar içinde en çok örselenen kurumlardan biri basın mesleği oldu. Aslında yakın tarihe baktığımızda günümüze dek gazetecilerin hem kamuoyunu aydınlatma görevi açısından hem de çalışma koşullarının getirdiği sıkıntılardan bir türlü kurtulamadığını görürüz. Siyaset, sermaye, medya sarmalında çalışan gazeteciler sendikal haklarına sahip olamamışlardır, örgütlenme haklarından yoksun bırakılmışlardır. Darbeler, darbe girişimleri, sıkıyönetimler, koalisyonlar ve Olağan Üstü Haller’le sürüp giden siyasi hayatımızda evrensel gazetecilik ilkelerine uygun nesnel habercilik yapmak pek de mümkün olmamıştır.Özellikle 2007’den bu yana gazetecilik iktidarın gözünde suç olarak kabul edilmiş, eleştirel gazetecilik yapan, halkın bilgilenme kanallarını açık tutmaya çalışan gazetecilerin pek çoğu cezaevlerini boylamıştır. Elde ettiğimiz verilere göre günümüzde halen 149 meslektaşımız tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktadır. Sayıları on bine ulaşan gazeteci ise işsiz olarak kendisine çalışabileceği yeni mecralar aramaktadır. Bu durum demokrasi adına yüz kızartıcıdır, bu durum çağdaş ülkelerin basın anlayışıyla, düşünceyi ifade özgürlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Dileğimiz Türkiye’nin bir an önce bu ayıptan kurtulmasıdır. Umuyoruz ki yakın gelecekte yapılacak seçimlerden sonra toplumda iç barışı sağlayacak bir siyasi konsensüs oluşur ve ülke üzerine iliştirilmiş bu ayıplardan kurtulur\"

“TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI KUTLUYORUM”

59\'uncu Başarı Ödülleri’ne katılan arkadaşlarımızın tümünü yürekten kutluyorum. Çünkü bütün olumsuz şartlara karşın haberciliklerinden, düşündüklerini yazmaktan yılmadılar ve biraz sonra görüp dinleyeceğiniz gibi kamuoyunu habersiz bırakmadılar; zorluklar onları yıldırmadı. İktidar baskıları, patronaj baskıları ve ülkede sürüp giden OHAL’e rağmen yazdılar, yazdıklarını gazetelerinde paylaşmayı becerdiler. Dolayısıyla gazeteciliğin her koşulda yapılabileceğini herkese kanıtladılar.Bu arada bir üzüntümü de belirtmeden geçemeyeceğim. Medyada görev yapan ve kendilerini gazeteci diye tanımlayan bazı insanların muhalif diye belledikleri iktidarı eleştiren, iktidarın kimi yanlışlarını ortaya koymaya çalışan gazetecileri tehdit ettiği gözlenmektedir. Bu tehditler o kadar çirkin bir noktaya ulaşmıştır ki bazı meslektaşlarımız patronlarına ihbar edilmiş, bazı meslektaşlarımız iktidara ispiyonlanmış, bazı meslektaşlarımız da haklarında uydurulan yalan haberlerle uğraşmak zorunda kalmışlardır. Bu tür ihbar furyasına, tehdit furyasına katılanları bu toplum affetmeyecektir. Gazetecilik onurlu bir meslektir. Gazetecilik asla suç değildir. Gazeteci halkın sesidir. Halen türlü vesilelerle cezaevinde tutulan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz.”

Tören, DAP YAPI İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, NETLOG Lojistik Hizmetleri A.Ş, HAFELE Mobilya ve İnşaat Donanımları San ve. Tic. A.Ş. CNR Holding A.Ş, ORKA Tekstil San. ve Turizm Tic. A.Ş. sponsorluğunda düzenlendi.

ÖDÜLLERİ KAZANAN GAZETECİLER

BASIN HABER:

a) Siyasal: Nurettin Kurt Hürriyet Gazetesi’nde 22 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Tank Değil Ben Çarptım” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Nurettin Kurt’a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto verdi.

b) Ekonomi: Burak Coşan Hürriyet Gazetesi’nde 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Ekmeğimizle Oynuyorlar” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Burak Coşan ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar’dan aldı.

c) Toplum: Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi’nde 3 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “OHAL İstismarı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Zehra Özdilek’in ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı ve TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç verdi.

d) Eğitim: Yusuf Doğan Habertürk Gazetesi’nde 23 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Tez Pazarı’nda Kapı 3 Bin TL’den Açılıyor” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Yusuf Doğan’a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Recep Yaşar sundu.

e) Sağlık: Mesude Erşan Hürriyet Gazetesi’nde 17 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Verem Turistleri” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Mesude Erşan’a ödülünü Radyo TV Seçici Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Özden Cankaya ve Prof. Dr. Şükran Esen verdi.

f) Kültür-Sanat-Magazin: Ömer Erbil Hürriyet Gazetesi’nde 13 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan “Hasbahçe’ye İmar” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ömer Erbil’e ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı sundu.

g) Spor: Murat Ağca Habertürk Gazetesi’nde 31 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “Şaka Değil Gerçek: Sakat Pist!” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Murat Ağca yurt dışında olduğundan ödülünü yerine Atilla Türker, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’den aldı.

Köşe Yazısı: Atilla Türker Habertürk Gazetesi’nde 29 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Antalyaspor’da Menajer Vurgunu” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Atilla Türker’e ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Üyesi Şükran Soner sundu.

Araştırma: Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi’nde 11-13 Mayıs ve 25 Temmuz 2017 tarihlerinde yayınlanan “Dönüşüm İnsanları” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu. Gülistan Alagöz’e ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Pınar Aktaş verdi.

Röportaj- Söyleşi: Demet Yalçın Güneş Cumhuriyet Gazetesi’nde 7-11 Mart 2017 tarihleri arasında yayınlanan “Bitmeyen Dram: Çocuk Gelinler” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Demet Yalçın Güneş gelemediği için ödülünü eşi Murat Güneş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Balatoj Kurulu Başkanı Nuray Özger’den aldı.

Sayfa Düzeni:

a- Birinci Sayfa Düzeni: Mehmet Deniz Özkök Habertürk Gazetesi’nde 19 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer bulundu. Mehmet Deniz Özkök’e ödülünü Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşker verdi.

b- İç Sayfa Düzeni: Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi’nde 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 22. sayfasıyla ödüle değer bulundu. Ercan Arıkan’a ödülünü Basın Yayın Enformasyon İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş sundu.

Fotoğraf: Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi’nde 15 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayınlanan “Adaleti Yolda Arayanlar” fotoğraf serisiyle ödüle değer bulundu. Selahattin Sönmez İstanbul dışında olduğundan ödülünü Hürriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Şehriban Oğhan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi Rüştü Bozkurt’tan aldı.

TELEVİZYON-RADYO

TV Haber

İrfan Sapmaz 15 Aralık 2017 tarihinde Doğan Haber Ajansı’nın yayınladığı “Filistinli Göstericinin Vurulma Anları” başlıklı TV haberi ile ödüle değer bulundu. İrfan Sapmaz’a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Göksel Göksu verdi.

TV Haber Araştırma

Duygu Kaya 9 Aralık 2017 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Hayallere Engel” başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu. Duygu Kaya ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz’dan aldı.

TV Haber Program

Cüneyt Özdemir 9 Aralık 2017 tarihinde CNN Türk TV’de yayınlanan “5N1K: Reza Zarrab Özel” konulu haber programı ile ödüle değer bulundu. Cüneyt Özdemir’e ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.

TV Belgesel

Kerime Senyücel 15 Mart 2017 tarihinde TRT Belgesel TV’de yayınlanan “Bilun: Sürgünün Son Tanığı ” belgeseli ile ödüle değer bulundu. Kerime Senyücel’e ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu Başkanı Altan Öymen sundu.

TV Spor

Orhan Ayhan 26 Şubat 2017 tarihinde TRT Spor TV’de yayınlanan “Efsane Boksör Marcel Cerdan” başlıklı programı ile ödüle değer bulundu. Orhan Ayhan ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi Prof. Dr. Turgay Atasü’den aldı.

TV Kamera Çalışması

Hasan Dönmez ve Murat Karataş 26 Kasım 2017 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Her Şey Vatan İçin” başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu.

Hasan Dönmez ile Murat Karataş katılamadığı için yerine gelen Duygu Kaya’ya ödülleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi Engin Başçı verdi.

Radyo Haber-Program

Sevin Okyay 26 Mart 2017 tarihinde NTV Radyo’da yayınlanan Cinayet Masası programı ile ödüle değer bulundu. Sevin Okyay’a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi Şenes Erzik sundu.

İNTERNET

İnternet Haber

Emre Kızılkaya 6 Ekim 2017 tarihinde www.hurriyet.com.tr internet sitesinde yayınlanan “Google Aramalarında Türkiye’nin Gizli Portresi” başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu. Emre Kızılkaya’ya ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Üyeleri Ercüment Erkul ve Arif Esen verdi.

İnternet Röportaj

Mahmut Hamsici 10 Ekim 2017 tarihinde www.bbc.com/turkce sitesinde yayınlanan “IŞİD’den Kaçan Iraklı Türkmen Kadın” başlıklı röportajı ile ödüle değer bulundu. Mahmut Hamsici’ye ödülünü Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü verdi.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2017 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk’e verilmesini kararlaştırdı. Jale Özgentürk’e ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto sundu.

SPONSORLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ SUNULDU

Törenin düzenlenmesine katkıda bulunan DAP YAPI İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin teşekkür plaketini Gözlem Duraz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’dan aldı.

NETLOG Lojistik Hizmetleri A.Ş teşekkür plaketini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak’a takdim etti.

HAFELE Mobilya ve İnşaat Donanımları San.ve Tic. A.Ş. Türkiye ve Bölgesi Pazarlama Direktörü & İcra Kurulu Üyesi Eda Başar Uytun teşekkür plaketini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar’dan aldı.

CNR Holding A.Ş, adına teşekkür plaketini İletişim Danışmanı Özgür Sallancı’ya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş sundu.

ORKA Tekstil San. ve Turizm Tic. A.Ş. Kurumsal İletişim Yöneticisi Burhan Denizli’ye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı teşekkür plaketi verdi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)