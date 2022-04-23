TGC: Tufan Türenç’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; gazeteci Tufan Türenç'in ölümü sonrası yayımladığı mesajla başsağlığı diledi.

TGC üyesi, Sürekli Basın Kartı ve 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Tufan Türenç bu sabah vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Tufan Türenç’in ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu görüşler yer aldı:

"Değerli meslektaşımız Tufan Türenç’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem habercilikte hem gazete yöneticiliğinde başarılı çalışmalarıyla hizmet veren Tufan Türenç’in ailesinin, gazeteci üyemiz eşi Pınar Türenç’in, sevenlerinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz."

Tufan Türenç’in cenaze bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

TIKLAYIN - Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Tufan Türenç kimdir?

1945 yılında Bursa'da doğdu. Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdi. Öğrenciyken, Milliyet Gazetesi’nde stajyer muhabir olarak mesleğe başladı. Milliyet'te polis muhabirliği, daha sonra da olay muhabirliği yaptı.1973 yılında Abdi İpekçi’nin yardımcısı Turhan Aytul’un ısrarı üzerine yazı işlerine geçti ve editörlük yapmaya başladı. Kısa süre sonra Yazı İşleri Müdürlüğü'ne getirildi.

Milliyet'te 18 yıl çalıştıktan sonra, Güneş Gazetesi’nde yazı işleri müdürü olarak iki yıl görev yaptı. Daha sonra Hürriyet gazetesine geçerek 30 yıl Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ve köşe yazarlığını sürdürdü.

Hürriyet satılmadan bir hafta önce gazeteden ayrılarak emekli oldu. Fiili gazetecilik yapmamaya karar vererek, kitap çalışmalarına devam etti.

Tufan Türenç'in beş kitabı çıktı. Son hazırladığı kitabı da 2020 yılında yayına girdi. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Tufan Türenç gazeteci Pınar Türenç ile evliydi.