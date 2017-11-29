TGC Sedat Simavi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2017 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 41 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.

2017 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler şöyle:

1- GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

Aykut KÜÇÜKKAYA

Cumhuriyet Gazetesi’nde 29 Haziran – 14 Ağustos 2017 tarihleri arasında yayınlanan “İSPARK’ta Fiş Vurgunu” başlıklı seri haberleri nedeniyle.

2- TELEVİZYON ÖDÜLÜ:

Haber:

Mustafa SOYBAŞ - Gülşah İNCE BİRSEN

Fox TV\'de 25 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan \"Cumhurbaşkanı\'na Şarjörsüz Güvenlik Önlemi\" adlı haberleri nedeniyle.

Belgesel:

Neşe SARISOY KARATAY

TRT Televizyonu Belgesel Kanalında 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan \"Halil İnalcık Yüzyıllık Çınar\" adlı belgesel programı nedeniyle.

3- RADYO ÖDÜLÜ:

Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir eser olmadığına karar verdi.

4- KARİKATÜR ÖDÜLÜ:

Emre ULAŞ

Yeniçağ Gazetesi\'nde yayınlanan “Cilalı Taş Devri\" isimli köşesinde çizdiği karikatürleri nedeniyle.

5- EDEBİYAT ÖDÜLÜ:

Cevat ÇAPAN

“Son Duraktan Bir Önce” adlı şiir kitabı nedeniyle.

6- SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Gülay GÜNLÜK ŞENESEN - Yrd. Doç. Dr. Yelda YÜCEL - Doç. Dr. Ayşegül YAKAR ÖNAL - Doç. Dr. Nuray ERGÜNEŞ - Doç. Dr. Burcu YAKUT ÇAKAR

“Kadınsız Kentler; Toplumsal Cinsiyet Açısından Belediyelerin Politika ve Bütçeleri” adlı eserleri nedeniyle.

7- FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Doç.Dr. Hâldun SEVİNÇLİ

“Grup-VA Elementlerinin Altıgen Örgülerinde Kuartik Dispersiyon, Güçlü Tekillik, Manyetik

Kararsızlık ve Benzersiz Termoelektrik Özellikler” adlı eseri nedeniyle.

8- SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Vasıf HASIRCI

“Daha İyi Polimerik İmplantlar İçin Mikro ve Nano-Düzeyde Değiştirilmiş Yüzeyler” başlıklı

çalışması nedeniyle.

9- SPOR ÖDÜLÜ:

Ramil GULİYEV

“Atletizmde (erkekler 200 metrede) Dünya Şampiyonu” olması nedeniyle.

SEDAT SİMAVİ’NİN ÖZ GEÇMİŞİ (1896 – 1953)

Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi,1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan Abdulhamit sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun\'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu\'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi\'nde tamamladı (1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy\'deki birliğine katıldı. 1916\'da Şeker Bayramı\'nın birinci günü \"HANDE\" adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917\'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. “PENÇE”, “CASUS” ve “ALEMDAR VAKASI” filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. “DİKEN” ve “İNCİ” dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21.7.1920\'de “DERSAADET” ile kavuştu. Gazete, Sevr Muahedesi\'nin yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu “PAYİTAHT”, “GÜLERYÜZ” izledi. 15 Mart 1933\'te yayın hayatına atılan haftalık “YEDİGÜN” ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanlığa seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948\'de Türkiye\'nin en büyük tirajlı gazetesi “HÜRRİYET” i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını yaparken Üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruda bulundu. Sedat Simavi\'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953\'te son buldu.